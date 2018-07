Asielaanvraag Armeense kinderen moet opnieuw

De asielaanvraag van twee kinderen uit Amersfoort die dreigen te worden uitgezet naar Armenië moet opnieuw worden beoordeeld. Justitie hield geen rekening met de terugkeervoorwaarden, oordeelt de bestuursrechter donderdag. Staatssecretaris van Asiel Mark Harbers (VVD) heeft in de beoordeling van de asielaanvraag ten onrechte die voorwaarden niet in de beoordeling meegenomen.

Lily (12) en Howick (13) zijn geboren in Rusland, groeiden op in Nederland en dreigden vorige zomer te worden uitgezet naar Armenië. Daar zijn hun ouders geboren, waardoor de kinderen ook de Armeense nationaliteit hebben. De moeder werd vorig jaar uitgezet na jaren procederen, de kinderen verblijven bij een bevriend gezin. In mei dit jaar werd door een rechter besloten dat de kinderen alsnog uitgezet mogen worden.

Hereniging

De Raad van de Kinderbescherming stelde al harde voorwaarden aan hun vertrek over onder meer de hereniging met de moeder, het regelen van een school en psychologische hulp. De advocaat van de kinderen liet eerder aan NRC weten dat vanwege psychische problemen van de moeder, zij niet direct voor hen kan zorgen. “Er moet goede hulp zijn voor het gezin in Armenië.”

De rechter oordeelt nu dat het de taak is van de Nederlandse overheid om te zorgen dat dit goed geregeld is. De kinderen willen worden herenigd met hun moeder, maar vrezen dat ze veel schade zullen oplopen van een vertrek naar Armenië als er niet aan deze voorwaarden is voldaan. Daarom moet er eerst beter worden onderzocht in welke omstandigheden de kinderen terechtkomen, aldus de rechter.

Over zes weken moet de staatssecretaris een nieuw besluit nemen.