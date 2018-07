Google krijgt miljardenboete: wat is er mis met Android? En 14 andere vragen

Android is een ‘open bron’-besturingssysteem, met Linux en Java als voornaamste bouwstenen. Google ontwikkelt de code in eigen huis en geeft een standaardversie van Android uit die vrij te gebruiken is. Amazon bouwde daarmee bijvoorbeeld zijn eigen Android-smaak, net als Chinese telefoonproducenten.

Google kocht het mobiele besturingssysteem Android in 2005 en produceerde in 2008, een jaar nadat de iPhone was verschenen, een Android-telefoon samen met HTC.

Android was voor telefoonfabrikanten een manier om snel een concurrent voor de iPhone op de markt te brengen. Ze hadden geen geld om zelf een besturingssysteem te ontwikkelen dat voldoende steun had van softwarebouwers. Aan het begin van de smartphone-oorlog, toen Windows, Nokia en Blackberry nog eigen besturingssystemen voor telefoons bouwden, bleek dat er draagvlak nodig is om een gezond softwareklimaat te ontwikkelen; een besturingssysteem waar ontwikkelaars tijd in willen steken en apps voor willen bouwen: zonder apps geen gebruikers, zonder gebruikers geen apps.

Er is niets mis met Android, vindt de EU. Er is iets mis met voorwaarden die Google stelt aan telefoonfabrikanten. Zij moeten, als ze gebruik willen maken van de Google Play Store, een reeks Google-apps installeren op de telefoon: elf apps in een map op het beginscherm. Het gaat om Google Search en webbrowser Chrome, Google Maps, YouTube en Google Docs, Translate en Waze, Duo, Messenger. Ook de Google Assistant zit in het pakket. Je kunt de apps deactiveren maar ze blijven op de telefoon staan - om het toestel weer naar zijn fabrieksinstellingen terug te kunnen zetten.

Het app-aanbod in alternatieve winkels is ook niet erg groot. Vogelzang constateert dat Google diverse functies voor ontwikkelaars – onder meer voor advertenties in apps en analyse van gebruik – toevoegt die ontbreken in de open Android-versie. Wil je als ontwikkelaar een app bouwen voor andere winkels op een apparaat waar geen Google-diensten op draaien, dan vergt dat extra inspanning. Het is geen kwestie van even kopiëren, aldus Vogelzang.

Mathijs Vogelzang is de oprichter van AppBrain, een bedrijf dat software-ontwikkelaars helpt hun apps te promoten. Het aantal downloads buiten de Google Play Store is in Europa verwaarloosbaar, zegt hij: „Nog niet één procent van de downloads.”

Dat is theorie. In de praktijk kregen alternatieve softwarewinkels alleen voet aan de grond in China (daar is Google verboden) en levert de Google Play Store vrijwel alle downloads in de westerse markt.

Volgens Google is de Windows-zaak niet vergelijkbaar met Android; alternatieve software is makkelijk te downloaden –e r zijn nu veel snellere dataverbindingen dan vijftien jaar geleden. Microsoft was zo dominant dat het de ontwikkeling van webbrowser Internet Explorer jarenlang kon verwaarlozen zonder marktaandeel te verliezen. Er is nu meer concurrentie, vindt Google. De alternatieven zijn maar één download verwijderd. Maar de stap om iets te verwijderen is groot als je de standaardinstelling eenmaal geaccepteerd hebt. Een verschil met Windows, aldus Google: bij Android kunnen fabrikanten ook concurrerende apps installeren bij levering van de telefoon en Android-gebruikers installeren zelf tientallen apps.

Aan het begin van het millennium kreeg Microsoft in de EU een hoge boete opgelegd omdat het software als de mediaspeler en webbrowser Explorer standaard bundelde met Windows, dat een monopoliepositie op de besturingssysteem-markt had. Ook waren er klachten over Microsofts licentievoorwaarden. Er kwam een alternatieve, Europese Windows-versie zonder mediaspeler en Microsoft paste het besturingssysteem aan zodat gebruikers bij de installatie konden kiezen uit een reeks browsers.

Er zijn twee grote Amerikaanse bedrijven die Google in Europa het vuur na aan de schenen leggen. Microsoft, dat zelf zoekmachine Bing heeft, klaagde over het afdwingen van Google Search in Android. Al hebben Google en Microsoft hun juridische geschillen inmiddels bijgelegd , de EU ging door met het onderzoek. Het tweede bedrijf dat Google in de EU bestrijdt is Oracle. Dat was in de VS verwikkeld in een rechtszaak over de manier waarop Google Java-code gebruikte. Java – onderdeel van Android – wordt beheerd door Oracle. Oracle is een van de drijvende krachten achter Fairsearch, de organisatie die de eerste klachten tegen Google indiende.

Fabrikanten die Google Android licenseren mogen geen toestellen verkopen die op een open Android-systeem draaien. In 2012 moest de Taiwanese elektronicaproducent Acer de introductie van een apparaat met een andere Android-smaak afblazen, omdat Google dreigde Acer uit te sluiten van Googles Android-variant. Googles verklaring: er mag geen onduidelijkheid - „ambiguïteit” – bestaan over de software. Deze regel is al in de begindagen van Android ingevoerd, voordat Google de markt domineerde. De EU ziet het echter als obstructie van de open Android-versie.

Door de regie te houden over de ontwikkeling van Android wil Google verdere fragmentatie van het besturingssysteem voorkomen. Op dit moment gebruikt maar 5 procent van de Android-telefoons de laatste versie van het besturingssysteem en zijn oudere versies nog volop in gebruik. Een versplinterd besturingssysteem maakt het werk voor app-ontwikkelaars moeilijker en komt de veiligheid niet ten goede, omdat veel gebruikers niet de laatste veiligheids-updates krijgen. Eén centrale softwarewinkel is beter te controleren op kwaadaardige programma’s, hoewel de Play Store nog altijd veel malware bevat.

De EU bestrafte Google in 2017 met een boete van 2,4 miljard euro omdat het bedrijf zijn eigen winkel (Google Shopping) bevoordeelt in de zoekresultaten. De Android-zaak staat daar los van, al komt de aanklacht van dezelfde anti-Google lobby. De boetes houden geen verband met het huidige handelsconflict tussen de EU en de VS. De onderzoeken zijn al jaren geleden gestart. De overeenkomst tussen deze twee zaken is Googles succes op de Europese markt: zowel als zoekmachine (sinds 1998) en als mobiel besturingssysteem (sinds 2008) domineert het bedrijf de markt.

Microsoft, Google… waarom vervolgt de EU Apple eigenlijk niet?

Apple is monopolist in zijn eigen wereld: het licenseert zijn software niet aan andere hardwaremakers en is met 15 procent marktaandeel geen dominant besturingssysteem. Apple (jaaromzet 230 miljard dollar) slurpt wel vrijwel alle winst op in de smartphonemarkt en trekt zijn eigen diensten voor. De iPhone wordt geleverd vol eigen apps en Apple rekent 30 procent ‘belasting’ over alternatieve software die via de App Store verkocht wordt, 15 procent over abonnementen die je op je iPhone afsluit.

Apple drukt met de iPhone een stempel op een doelgroep van premium gebruikers - de meest kapitaalkrachtige consumenten. Is dat machtsmisbruik? In de VS wordt een rechtszaak voorbereid tegen het App Store-beleid. In de EU klaagden muziekdiensten Deezer en Spotify dat Apple oneerlijk concurreert in zijn eigen winkel. Het is nog niet duidelijk of de EU die klacht oppikt.