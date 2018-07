Uitzendbureau hield vingerafdrukken bijstandontvangers bij

Gemeentelijk uitzendbureau Voorne-Putten Werkt in Spijkenisse heeft onrechtmatig vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden bijgehouden. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Nissewaard woensdag naar aanleiding van berichtgeving door RTV Rijnmond. Bij het in- en uitklokken moesten werknemers hun vingerafdruk achterlaten op speciale kastjes. Daarmee werd bijgehouden hoeveel uur was gewerkt.

Ook zouden burgers die weigerden een vingerafdruk te laten maken onder druk zijn gezet. Daarbij zou gedreigd zijn met strafkorting op de uitkering, aldus RTV Rijnmond. Voor zover bekend bij de gemeente Nissewaard zijn er nooit daadwerkelijk strafkortingen uitgedeeld, maar het gemeentelijke onderzoek hiernaar loopt nog.

Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor al het uitzendwerk voor bijstandontvangers in vier gemeenten, waaronder Spijkenisse en Nissewaard. Inwoners van de gemeente Spijkenisse die een uitkering wilde krijgen, moesten bij de aanvraag hiervan een vingerafdruk achterlaten. Deze werden vervolgens door het uitzendbureau Voorne-Putten Werkt gebruikt om werktijden bij te houden. Het systeem, zo meldt een woordvoerder van Nissewaard, werd door het bureau gebruikt bij wijze van tijdsklok. Volgens RTV Rijnmond zette het bedrijf de vingersscans al sinds 2014 in.

‘Gebruiksgemak’

Vanaf het ingaan van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei dit jaar moeten er een gegronde redenen zijn om zulke gegevens te verzamelen. De gemeente Nissewaard erkent dat de afdrukken voornamelijk werden gemaakt vanwege het gebruiksgemak, omdat bijvoorbeeld losse passen kwijt kunnen raken. Toch bleef het uitzendbureau ook na het ingaan van de AVG nog kastjes voor vingerafdrukken wel gebruiken. Tot vorige week vrijdag werden op deze manier nog vingerafdrukken verzameld. De kastjes zijn inmiddels op verzoek van de gemeenten verwijderd. De Autoriteit Persoonsgegevens wil niet zeggen of het ook onderzoek doet naar de gang van zaken.

Uitzendbureau Voorne-Putten Werkt was woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.