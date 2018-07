‘Twitter verwijderde eind vorig jaar minstens 58 miljoen accounts’

Twitter heeft in het laatste kwartaal van 2017 nog eens 58 miljoen accounts van het platform verwijderd. Dat meldt persbureau AP woensdagochtend op basis van eigen onderzoek.

Het persbureau bekeek Twitterdata vanaf oktober vorig jaar. Toen werden 15 miljoen accounts verwijderd volgens het persbureau. Dat aantal steeg naar 25 miljoen in december.

Twitter schortte de laatste maanden dermate veel accounts op dat de groei van het aantal gebruikers in gevaar zou komen. The Washington Post onthulde vorige week dat Twitter in de afgelopen twee maanden een miljoen accounts per dag zou verwijderen. In mei en juni zou het socialmediabedrijf zo meer dan 70 miljoen accounts laten sneuvelen. Deze maand gaat dat in hetzelfde tempo door, stelt de krant op basis van bronnen binnen het bedrijf. Het bericht van de krant veroorzaakte een koersdaling van 2,5 dollar per aandeel.

Maar volgens financiële topman Ned Segal dragen de verwijderde accounts waarschijnlijk niet veel bij aan de maandelijkse hoeveelheid actieve gebruikers - in april 336 miljoen. Om daarvoor mee te tellen moeten de accounts eens in de dertig dagen inloggen. Analisten verwachten wel dat de advertentie-inkomsten zullen dalen.

Russische beïnvloeding

Eind oktober getuigde Twitter voor het Amerikaanse Congres over Russische beïnvloeding van de presidentiële verkiezingen op zijn platform. “Twitter gelooft dat dergelijke activiteit – ongeachte de omvang – onacceptabel is en we moeten meer doen om het te voorkomen”, zei de hoofdadvocaat van het bedrijf toen.

Aangespoord door de Amerikaanse overheid vond Twitter 3.841 accounts van Russische trollen, aangestuurd vanuit het Internet Research Agency in Sint-Petersburg. De trollen verstuurden gezamenlijk in de tien weken voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen in 2016 150.000 tweets en werden ondersteund door duizenden geautomatiseerde accounts.

Dat Russische trollenleger was ook actief in Nederland: De trollen waren tegen de islam en vóór Wilders.

In een reeks tweets in maart schreef directeur Jack Dorsey dat Twitter “niet trots is op hoe mensen misbruik gemaakt hebben van onze diensten noch op ons falen om het snel genoeg aan te pakken.”

Informatiekwaliteit

Sindsdien maakt Twitter werk van het verbeteren van de ‘informatiekwaliteit’ – het containerbegrip van het bedrijf voor nepaccounts, trollen, desinformatie en ander geautomatiseerd misbruik van het platform. Naast het massaal verwijderen van bestaande accounts kijkt Twitter ook naar de aanwas van nieuwe accounts. De detectiecriteria zijn aangescherpt: wekelijks signaleert Twitter 10 miljoen spam- of geautomatiseerde accounts. In december waren dat er 6,4 miljoen per week. Het is niet bekend hoeveel van die accounts na detectie zijn gesneuveld.

In mei maakte Twitter ook andere maatregelen tegen trollen bekend. Het bedrijf kijkt onder andere of één e-mailadres gebruikt wordt voor meerdere accounts, of ze gedrag vertonen dat op een “gecoördineerde aanval” lijkt en of ze herhaaldelijk mensen aanspreken die de verdachte accounts niet terugvolgen. De reacties van zulke accounts worden niet meer vertoond. Ook nam Twitter een bedrijf over dat zich specialiseert in het detecteren van spam en andere verdachte berichten.