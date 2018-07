Trapte NRC in een marketingstunt van Tesla?

Deze week werden op Twitter vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van een geïnterviewde in één van onze stukken. Het gaat om de rubriek Verdienen & Uitgeven, waarin mensen vertellen over hun inkomsten, uitgaven en carrière, in onze kranten van maandag 16 juli (13 juli online) met Nick Matulessy (31).

In de rubriek vertelt Matulessy over de Tesla die hij samen met zijn vriendin heeft aangeschaft. Een oplettende Twitteraar ontdekte dat Matulessy de afgelopen tijd door nog twee media - BN DeStem (waarvan het stuk doorgeplaatst is in het AD) en De Volkskrant - is geïnterviewd en daarin óók over zijn Tesla vertelde. Hij werd vlak na het stuk bij BN de Stem ook door Editie NL geïnterviewd. Bovendien blijkt hij op de Nederlandstalige website van Tesla een klantenblog te hebben geschreven en met de auto op de foto te staan.

De vraag is nu: zijn we in een slimme marketingstunt van Tesla getrapt? Of is Matulessy gewoon een enthousiaste autobezitter?

Allereerst iets meer over hoe de rubriek Verdienen & Uitgeven tot stand komt. Die verschijnt elke maandag in het economiekatern en wordt om en om geschreven door twee auteurs. Via (oproepjes op) sociale media, publicaties in andere media of soms gewoon via via, vinden zij kandidaten voor de rubriek. Het is niet altijd makkelijk om mensen te vinden die openlijk over geld willen praten.

In dit specifieke geval kwam de auteur bij Matulessy terecht via het artikel in het AD waarin hij vertelt over het niet op slot zetten van zijn fiets als een ‘investering in vertrouwen’. Het Volkskrant-artikel waaraan de Twitteraar ook refereert, heeft de auteur niet gezien. Tijdens het interview vroeg de auteur zélf naar de Tesla, uit verbazing over het feit dat een net-dertiger zich zo’n auto kan veroorloven. De rubriek stelt immers inkomsten en uitgaven van de geïnterviewde centraal.

Na publicatie en de aansluitende observaties op Twitter is er opnieuw contact gezocht met Matulessy. Hij zegt zelf voor zijn Tesla betaald te hebben en ook niet door het bedrijf gevraagd (of betaald) te zijn om het over het automerk te hebben. De Nederlandse woordvoerder van het bedrijf bevestigt die lezing. Volgens hem wordt er niet aan advertenties of dergelijke promotie gedaan. Matulessy heeft de aankoopbon van zijn Tesla, vrijwel direct na een verzoek van onze kant, doorgestuurd naar de redactie van NRC.

Maar dat klantenblog op de Tesla-site dan? Een blik op die website leert dat verschillende klanten in blogs schrijven over hun (nieuwe) auto. Zij zijn daar na aanschaf van hun auto om gevraagd of hebben zich zelf gemeld. Het blijkt daarnaast gebruikelijk te zijn om als nieuwe eigenaar met de auto op de foto te gaan - voor wie hem komt ophalen in de fabriek in Tilburg.

Wat moeten we hier nu mee? We leren in ieder geval nog strenger te zijn op de selectie van interviewkandidaten voor de rubriek. Door een uitgebreidere voorbespreking van auteur en de coördinatoren op de redactie over de interviewkandidaat, bijvoorbeeld. Ook is op de redactie afgesproken dat kandidaten voor dergelijke rubrieken grondiger gecheckt worden. Dat had ons in dit geval kunnen leren dat Matulessy misschien al genoeg aandacht heeft gehad.