Tommy Fleetwood, de Engelse favoriet voor The Open

Tommy Fleetwood is een van de favorieten voor de 118de editie van The Open.

Als het aan zijn moeder Sue lag, die pruikenmaker en kapper is, dan zou ze het kapsel van haar zoon meteen onder handen nemen. Maar dat staat Tommy Fleetwood niet toe. Niet meer sinds die keer dat hij zich als grap helemaal kaal had geschoren. Hij schrok van hoe vreemd de vorm van zijn hoofd was en sindsdien liet hij zijn haar groeien. Belangrijker: het is inmiddels zijn handelsmerk. Volgens moeder Sue moet haar zoon er inmiddels vanaf blijven omdat sponsor Nike dat graag wil.

Tommy Fleetwood (27) valt vaak op door zijn uiterlijk. Wilde manen verstopt onder zijn golfcap, bijpassend snorretje en baardje. Geen stereotiepe Engelse verschijning, zeker als je hem vergelijkt met landgenoten in het professionele golfcircuit. Zet hem naast Justin Rose, nummer vier van de wereld, en hij is de stonerrocker naast een ambtenaar. Maar als Fleetwood zijn mond opent, is hij onvervalst Engels. Duidelijk hoorbaar Lancashire-accent bij de man die geboren werd in Southport, net ten noorden van Liverpool. Vriendelijke, rustige stem. Droge humor.

Een van de favorieten

Tommy Fleetwood is de man die de hegemonie van de Amerikanen op de majors, de vier grootste golftoernooien, moet doorbreken. De laatste vijf major-winnaars waren Amerikaans, en tien van de laatste dertien. Dat Fleetwood vanaf deze donderdag een van de favorieten is op The Open, op de linksbaan van Carnoustie aan de Schotse kust, heeft hij voor een groot deel te danken aan zijn prestatie op het US Open van een maand geleden, de tweede major dit jaar.

Op de baan van Shinnecock Hills verloor de een na de andere topspeler in de slotronde op zondag het gevecht met het hoge gras en de harde wind. Niemand die er op de zoveel grip op kreeg als Fleetwood. Een ronde van 63, een gedeeld record op het US Open en slechts één slag boven de beste ronde ooit op een major.

Alleen de Amerikaanse titelverdediger Brooks Koepka bleef hem na vier ronden voor, met één slag. Het was de definitieve aankondiging van toekomstig succes op de majors.

Fleetwood groeide op om de hoek bij Royal Birkdale, een van de banen waar The Open tussen rouleert. Hij speelde zelf op kleinere, lokale golfbanen. De enige keren dat hij op die beroemde course een balletje kon slaan, was als hij tijdens het cocktailuurtje van de clubleden door een gat bij de vijfde hole naar binnenglipte. Fleetwoods vader Peter vertelde aan The New York Times vorig jaardat hij zijn zoon daarin aanmoedigde.

Al op jonge leeftijd was Fleetwood een groot talent. Flamboyant was hij ook, hij kreeg laat in zijn tienerjaren de uitnodiging om te komen studeren aan de Italia Conti Academy of Theatre Arts in Londen, maar koos voor het golf. Zijn prestaties als amateur waren indrukwekkend. In 2008 werd hij op 17-jarige leeftijd bijna de jongste winnaar ooit van het British Amateur Championship – hij eindigde als tweede achter de Nederlander Reinier Saxton. Daarna won hij meerdere grote amateurtoernooien.

Het Johnnie Walker Championship in 2013 was het eerste toernooi dat hij als professional won. Maar de stap naar de wereldtop bleef uit toen hij in 2015 last kreeg van wat onder golfers de yips heet, een mentale blokkade die hem parten speelde bij het afslaan – Fleetwood had opeens geen controle meer over de bal. Tussen oktober 2015 en september 2016 zakte hij van de 62ste plek op de wereldranglijst naar de randen van de top tweehonderd.

Met hulp van de coach uit zijn jeugd en een goede vriend als caddie, overkwam Fleetwood die langdurige dip. Hij zegt veel baat te hebben gehad bij yoga en een meditatie-app op zijn telefoon. Vorig jaar won hij twee toernooien, eindigde hij meerdere keren in de top tien en won hij de ‘Race to Dubai’, het geldklassement op de Europese Tour.

Tiende van de wereld

Sinds dit jaar speelt Fleetwood in de Verenigde Staten op de PGA Tour, en is hij gestegen naar plaats tien op de wereldranglijst. Er wordt deze week op Carnoustie veel van hem verwacht. Ook omdat hij er vorig jaar met 63 slagen een baanrecord neerzette. Maar door de aanhoudende droogte zijn de omstandigheden onvergelijkbaar.

De volgende, logische stap voor Fleetwood is een plaats in het Europese team voor de Ryder Cup, de tweejaarlijkse golfstrijd met Amerika die eind september plaatsvindt in Frankrijk. Volgens Fleetwood „het mooiste sporttoernooi dat er is”.

Hij lijkt er al helemaal klaar voor; begin dit jaar verscheen een foto van Fleetwoods telefoonhoesje online. Daarop een foto van de Deen Thomas Björn, de Ryder Cup-captain die het Europese team samenstelt.