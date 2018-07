Stroom niet afgesloten bij blussen brand, brandweerlieden in gevaar

Bij het blussen van een brand in een transformatorhuis langs het spoor in Hilversum hebben brandweerlieden dit weekend ernstige gevaar gelopen. Netwerkbeheerder Liander meldde dat de stroom was afgesloten, maar dat bleek niet het geval. Omdat het transformatorhuisje nog onder hoogspanning stond, klapte de kast uit elkaar, schrijft burgemeester Pieter Broertjes in een brief aan de gemeenteraad. De brandweermensen konden het pand tijdig en zonder letsel verlaten.

Hoeveel brandweerlieden er uitrukten wist een woordvoerder van de Veiligheidsregio woensdag niet te vertellen. “Er zijn er maar een paar naar binnen gegaan”, zei hij. “We onderzoeken nu wat er precies is gebeurd. Dat doen we samen met Liander en ProRail.”

Letterlijk onder hoogspanning

Volgens de burgemeester heeft dit voorval “grote impact” gehad bij de brandweerlieden aangezien het tot ernstig letsel had kunnen leiden. Broertjes schrijft verder dat de hulpverleners “letterlijk moesten werken onder hoogspanning”. Er is een melding gemaakt bij de arbeidsinspectie.

De brand ontstond toen een onderaannemer van ProRail zaterdagochtend onderhoud uitvoerde in het huisje. De eerste eenheid arriveerde om 9.09 uur en vroeg netbeheerder Liander de stroom uit te schakelen. De brandweerlieden kregen vervolgens te horen dat de stroom op afstand was afgesloten. Vier uur later werd de stroom afgekoppeld, een half uur later werd het sein brand meester gegeven.

In het gebouw werd asbest aangetroffen, maar dat werd door de brand niet verspreid buiten het pand. Het treinverkeer tussen Hilversum en Utrecht Overvecht lag zaterdag tot 15.00 uur stil. Doordat er nog sprake is van een defecte bovenleiding rijden er tot aanstaande vrijdag geen intercity’s op het traject. Of dit verband houdt met de brand, is niet bekend.