Spaanse politiek wil verkrachtingswet flink aanscherpen

Spanje wil de wetgeving op het gebied van verkrachting fors aan scherpen. Dat heeft premier Pedro Sanchez woensdag in het parlement bekendgemaakt, zo schrijft de BBC. Onder de nieuwe wetgeving wordt seks zonder expliciete voorafgaande toestemming (in de vorm van een ‘ja’) gezien als verkrachting.

Veel mensen zien het jaarlijkse festijn van San Fermín als een feest van stieren, drank en vrouwen. Pamplona probeert het seksueel geweld te stoppen.

De Spaanse vicepremier Carmen Calvo kondigde het wetsvoorstel vorige week al aan, maar nu is ook premier Sánchez akkoord. Volgens beiden moet voorafgaand aan seks verbale dan wel fysieke toestemming worden gegeven. Gebeurt dat niet, dan is een vervolging voor verkrachting mogelijk. Sánchez: “Ik wil duidelijk maken dat wanneer men ‘nee’ zegt het ook ‘nee’ betekent. Maar wanneer men géén ‘nee’ zegt maar ook geen duidelijk ‘ja’, het nog steeds ‘nee’ is”.

Ernstig misbruik

Het wetsvoorstel volgt op een ernstig incident in de stad Pamplona in 2016. Vijf mannen werden veroordeeld voor het misbruiken van een jonge vrouw in een portiek tijdens het feest van San Fermín. De vijf kregen pas begin april dit jaar ieder negen jaar cel opgelegd. De aanklager had 22 jaar tegen de mannen uit Sevilla geëist.

De zaak deed in Spanje, waar seksueel geweld tegen vrouwen een veelvoorkomend probleem is, veel stof opwaaien doordat de straffen veel lager uitvielen dan de eis. Demonstranten en politici reageerden woedend op het oordeel van de rechters, die hadden geconcludeerd dat er geen sprake was geweest van ‘intimidatie’ en ‘geweld’. Volgens demonstranten was er zeer duidelijk sprake van verkrachting. Op de uitspraak volgde een dagenlange golf van protest in Spanje. Een boze menigte probeerde daarbij het Paleis van Justitie in Pamplona binnen te dringen.

Lees ook: Seks in Zweden: zonder een duidelijk ja is het nu nej

Spanje is in korte tijd het tweede Europese land dat zijn wetgeving met betrekking tot seksueel misbruik aanpast. In Zweden werd begin deze maand een ‘sekswet’ van kracht die seksuele handelingen zonder nadrukkelijke toestemming strafbaar stelt. In zeven andere landen, waaronder Ierland, Luxemburg, België, Duitsland, bestaat soortgelijke wetgeving al. In Nederland wordt deze zomer opnieuw naar de zedenwet gekeken.