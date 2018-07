Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft woensdag besloten dat Maria Boetina haar volledige rechtszaak in gevangenschap moet uitzitten. Volgens justitie wil de 29-jarige Russin, die wordt beticht van spionage, het land verlaten. Dit zou onder meer blijken uit het feit dat ze 3.500 dollar (ruim 3.000 euro) naar een Russische bankrekening heeft overgemaakt.

Dat ze het land wil verlaten zou ook blijken uit het feit dat de Russin verhuisdozen heeft gekocht. Ook zou ze haar huisbaas hebben laten weten dat ze haar woning 31 juli wil verlaten. Boetina riskeert tien jaar cel voor het werken als buitenlandse agent in de Verenigde Staten.

Transcripties van gesprekken

De aanklagers toonden woensdag een foto van Boetina tijdens een ontmoeting met een man die vermoedelijk voor de Russische inlichtingendiensten werkt. Ook publiceerden zij transcripties van gesprekken tussen Boetina en een Russische ambtenaar.

In een van de gesprekken zegt de ambtenaar dat Boetina niet een bepaalde bijeenkomst moet bezoeken “als een Russische observant”. “Het risico op provocatie en de mediahype die daarop kan volgen is te hoog.” Boetina reageert dat ze voorzichtig zal zijn.

“Ik ben het met je eens! Ik was überhaupt niet van plan om te gaan zonder jou! Alleen incognito! Alles moet nu stilletjes en voorzichtig zijn.”

Seks aangeboden

Volgens justitie zou Boetina bovendien banden hebben met Russische oligarchen. Ook zou ze een relatie hebben met een Amerikaan om “politieke activiteiten in de VS te beïnvloeden”. Boetina zou bovendien zeker eenmaal “seks hebben aangeboden in ruil voor een positie binnen een belangenorganisatie”.

In het document van justitie worden geen personen en organisaties bij naam genoemd, maar vermoedelijk gaat het om de Amerikaanse wapenlobby NRA, waar Boetina lid van is. Via dit platform probeerde zij eerder al contacten te leggen met conservatieve politici. Ze zou onder meer in 2016 hebben geprobeerd de Russische senator Aleksandr Torsjin, die wordt gezien als Boetina’s mentor, in contact te brengen met Donald Trump. Hij was destijds presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij.

Boetina’s advocaat stelde eerder dat de Amerikaanse justitie de boel opblaast. Boetina zou zich alleen in willen zetten voor betere relaties tussen Rusland en de VS.