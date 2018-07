Russische ambassadeur: VN moet sanctieverlichting Noord-Korea bespreken

De Russische ambassadeur in Noord-Korea roept de Verenigde Naties op om het verlichten van de sancties tegen Noord-Korea te bespreken.

“De positieve veranderingen op het Koreaanse schiereiland zijn overduidelijk”, zei ambassadeur Alexandr Matsegora woensdagmiddag tegen het Russische persbureau RIA. Matsegora vindt het daarom logisch om sanctieverlichting tijdens een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad te bespreken.

Noord-Korea moet aardolieproducten importeren om de economie draaiende te houden. Het land mag onder VN-sancties jaarlijks 60.000 ton importeren. Rusland exporteert nu maandelijks tussen de 200 en 400 ton aardolieproducten naar Noord-Korea, aldus de ambassadeur.

Rusland is bereid om te helpen om de energieindustrie van Noord-Korea te vernieuwen als de sancties opgeheven worden en het land de financiering kan rondkrijgen.

Eerder op de dag zei Matsegora dat een ontmoeting tussen Noord-Korea en Rusland “op de agenda” staat. Vorige maand nodigde Rusland Kim Jong-un uit voor een economisch forum in september.

Poetin en Trump bespraken afgelopen maandag de situatie in Noord-Korea tijdens hun ontmoeting in Helsinki. De precieze inhoud van hun overleg is onbekend. President Trump liet woensdagochtend via Twitter weten dat Rusland wil helpen met Noord-Korea. De relaties zijn volgens de Amerikaanse president “erg goed”.

….Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018