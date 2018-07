Raad van State: Blankenburgtunnel mag door

De aanleg van de Blankenburgverbinding mag beginnen. Dat oordeelde de Raad van State woensdagochtend. De bezwaren van vereniging Natuurmonumenten en andere milieuorganisaties werden ongegrond verklaard.

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg ten westen van Rotterdam, die de A15 met de A20 verbindt. De 4,2 kilometer lange snelweg loopt via de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg door.

De Tweede Kamer stemde in 2012 in met de aanleg van de Blankenburgverbinding. De bouw duurt volgens Rijkswaterstaat vijf jaar en zou aanvankelijk in 2022 voltooid moeten zijn, maar toen werd er nog van uitgegaan dat de bouwwerkzaamheden in 2017 zouden starten.

‘Alternatieven voldoende onderzocht’

Natuurorganisaties en omwonenden maakten bezwaar tegen het tracébesluit dat in 2016 genomen werd: zij vonden dat de minister alternatieven beter had moeten onderzoeken. De Raad van State was het daarmee oneens. De minister heeft volgens een toelichting op de uitspraak naar acht andere maatregelen gezocht en twee andere snelwegen. Geen van de oplossingen zouden de verkeersproblemen verhelpen.

Daarnaast zou de verhoogde stikstofuitstoot volgens de milieuorganisaties beschermde natuurgebieden in de buurt aantasten. De Raad van State oordeelt dat er “dwingende redenen van openbaar belang” zijn en dat de gevolgen voor de natuur voldoende gecompenseerd worden.

De gezamenlijke natuurorganisaties laten weten “zwaar teleurgesteld” te zijn in de uitspraak van de Raad van State. De organisaties - Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten en Midden-Delfland Vereniging - streden jarenlang tegen de aanleg van de snelweg. Het omliggende landschap, “de groene long van twee miljoen Randstedelingen”, raakt volgens de natuurbeschermers door de nieuwe weg vervuild en beschadigd. Ook loopt de nieuwe verbinding door natuurgebied De Rietputten, waardoor twee zeldzame vogelsoorten “vrijwel zeker” uit het gebied zullen verdwijnen.

Nieuwe snelweg

De Blankenburgverbinding moet de A20 aan de westkant van Vlaardingen verbinden met de A15 bij Rozenburg. Daarvoor moet de Nieuwe Waterweg ondertunneld worden via een nieuwe snelweg, de A24. Het project kost ruim 1,1 miljard euro. Bouwconsortium BAAK start direct na de uitspraak met de bouw.

De verbinding is volgens Rijkswaterstaat nodig om de regio bereikbaar te houden en om de economische groei te stimuleren. De snelweg zou de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven vanuit de rest van de Randstad verbeteren en moet omliggende snelwegen ontlasten.

Wegverkeer over de nieuwe verbinding gaat tijdelijk tolheffing betalen. De heffing wordt gestaakt zodra een deel van de tunnel terugverdiend is. Dat is naar verwachting in 2025. Waarschijnlijk gaan dagelijks tussen de 75.000 en 100.000 auto’s gebruik maken van de verbinding.

Bekijk een animatie van Rijkswaterstaat over de Blankenburgverbinding