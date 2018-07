Ondernemingskamer schorst topcommissaris Eneco

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft woensdag bepaald dat de president-commissaris van Eneco Edo van den Assem per direct is geschorst. Ook opent de Ondernemingskamer, onderdeel van het gerechtshof Amsterdam, een onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van Eneco en de vertrouwensbreuk binnen de top.

Een jaar geleden werd besloten om het energiebedrijf - nu nog in handen van 53 gemeenten - te verkopen. Een groot deel van de gemeenten wil van haar aandeel in het bedrijf af, maar het privatiseringstraject verliep tot dusver zeer moeizaam. De verkoopplannen zorgden voor een vertrouwenscrisis binnen het bedrijf. De raad van bestuur, commissarissen, aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordiging liggen al tijden met elkaar overhoop.

Het conflict liep zo hoog op, dat bestuursvoorzitter Jeroen de Haas eind maart opstapte. Volgens de centrale ondernemingsraad (cor) werd hij daartoe gedwongen, nadat de raad van commissarissen ten onrechte het vertrouwen in hem had opgezegd. De Ondernemingskamer gaf de cor daarin gelijk, en oordeelde woensdag dat voorzitter van de raad van commissarissen Van den Assem in het proces onzorgvuldig heeft gehandeld.

Uit handen van gemeenten

De cor was zo ontevreden over de gang van zaken rond het opstappen van De Haas, dat het naar de Ondernemingskamer stapte. De personeelsvertegenwoordiging eiste dat er een onderzoek zou komen naar het vertrek van de topman, en dat er tenminste twee nieuwe namen tot de raad van commissarissen zouden toetreden.

joriskooiman Joris Kooiman Betekent ook genoegdoening voor Jeroen de Haas, de topman die in april moest vertrekken nadat de commissarissen het vertrouwen in hem opzegden. Was geen grond voor, oordeelt de rechter. 18 juli 2018 @ 10:33 Volgen

‘Escalatie’

Het hof oordeelde dat het privatiseringstraject in samenwerking tussen aandeelhouders en de bestuurstop van Eneco had moeten plaatsvinden. Maar in plaats van samenwerking werd gekozen voor “escalatie”. De aandeelhouders probeerden meer inspraak te krijgen in het verkoopproces dan aanvankelijk was afgesproken. Eneco drong op zijn beurt aan op samenwerking, maar stelde zich “niet constructief” op. Van den Assem probeerde daarbij de belangen van Eneco te dienen, maar slaagde daar niet in en trok te veel macht naar zich toe. De Ondernemingskamer wijst een vervanger aan die de verhoudingen moet normaliseren. Wie dat wordt, is nog onduidelijk.

Pogingen van de Ondernemingskamer om de cor en de raad van commissarissen alsnog rond de tafel te krijgen, mislukten. Het besluit van woensdag om Van den Assem te schorsen is bindend.

Correctie (19 juli 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat Edo van den Assem topman is. Dat klopt niet, hij is lid van de raad van commissarissen. Hierboven is dat aangepast.