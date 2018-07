Shorttrack krijgt in 2022 gemengde relay op de Spelen

Vanaf de Olympische Winterspelen van 2022 (Beijing) krijgt het shorttrack voor het eerst een gemengde relay.

Dat heeft het Uitvoerend Comitié van het Internationaal Olympische Comité (IOC) bepaald. Nu kennen de Winterspelen alleen aflossingsraces voor mannen en vrouwen afzonderlijk. De gemengde teams zullen bestaan uit twee mannen en twee vrouwen. Ook bij een aantal andere wintersporten worden vanaf 2022 gemengde nummers aan het programma toegevoegd. Het gaat onder meer om skispringen en snowboardcross voor teams. Het IOC wil hiermee de balans tussen mannen- en vrouwensporten verbeteren.

Nederland had bij de laatste Winterspelen, afgelopen winter in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, veel succes in het shorttrack. Suzanne Schulting won verrassend goud op de 1.000 meter, Yara van Kerkhof veroverde zilver op de 500 meter. Op de aflossing haalden de Nederlandse vrouwen een bronzen medaille, achter Zuid-Korea en Italië. Bij de Nederlandse mannen was er een medaille voor Sjinkie Knegt. De Fries haalde zilver op de 1.500 meter.