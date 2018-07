Negen jaar cel voor president Hells Angels Haarlem

De president van de Haarlemse chapter van de Hells Angels, Lysander de R., is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. Zijn secondanten Ricardo van der H. en Frank L. kregen respectievelijk zeven en vijf jaar celstraf opgelegd. De straffen zijn lager dan de oorspronkelijke eis van het OM. Voor een aantal aanklachten was niet genoeg bewijs, daarvoor sprak de rechtbank ze vrij.

Het OM eiste vorige maand veertien jaar cel tegen de baas van de Haarlemse Hells Angels-afdeling wegens zijn “initiërende, dominante en leidende rol”. Zijn twee secondanten, Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38), hoorden tien jaar cel tegen zich eisen. Volgens justitie vormen zij met zes andere motorclubleden en de vriendin van R. een criminele organisatie die geweld stimuleert en faciliteert. Tegen vier leden werd dertig maanden cel geëist vanwege deelname aan een criminele organisatie, tegen een vijfde lid eiste het OM drie jaar. De vriendin van De R. hoorde 42 maanden tegen zich eisen.

Het OM beschuldigde hen van afpersing, mishandeling, brandstichting, hennepteelt, bezit en handel in drugs, wapenbezit, bedreiging en deelname aan een criminele organisatie. Zo zou De R. de opdracht hebben gegeven om de auto van de toenmalige Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders in brand te steken. Het OM wilde ook dat de Hells Angels hun clubhuis in Haarlem inleveren.

Als hun clubhuis dicht moet, gaan motorclubs naar cafés. Maar ook daar worden ze steeds vaker geweerd door de politie. Gevolg: ze gaan naar huiskamers.

170 telefoons ingenomen

Bij een grootschalige politieactie in Haarlem werd de chapter vorig jaar opgerold. De vrouw van Lysander de R. werd aangehouden, net als negen mannen in de leeftijd van 35 tot 64 jaar. De R. zat al vast vanwege een eerdere veroordeling en werd destijds opnieuw aangehouden in zijn cel. De recherche nam bij het onderzoek meer dan 170 telefoons, tablets en laptops in beslag. Het onderzoek naar de motorclub verliep moeizaam. Het OM zei vorig jaar dat sommige getuigen geen verklaring durfden af te leggen uit angst voor represailles.

Het OM probeert de Hells Angels te verbieden via de civiele rechter. Bij motorclub Bandidos en Satudarah is dat al gelukt. Daarover oordeelde de rechtbank dat de activiteiten van de club zorgen voor verstoring van de openbare orde en dat dit “ontwrichtend” werkt voor de samenleving.



