Neem plaats onder een digitale waterval in nieuw Japans museum

Het Japanse kunstenaarscollectief Teamlab heeft in Tokio het eerste volledig digitale museum geopend: Teamlab Borderless.

In het 10.000 vierkante meter grote museum vertoont Teamlab in vijf ruimtes steeds een selectie uit de vijftig video-installaties die het collectief maakte. Deze 360-gradenvideowerken hebben met elkaar gemeen dat ze reageren op de bewegingen van de bezoekers.

„Digitale kunst is bevrijd van de beperkingen van materiële substantie”, zegt Teamlab-oprichter Toshiyuki Inoko in een persverklaring. Hadden kunstenaars tot voor kort een fysiek medium nodig om hun gevoelens en gedachten te verbeelden, in het nieuwe museum kunnen de bezoekers de intenties van de kunstenaar rechtstreeks ervaren, aldus Inoko.

In het Parijse La Villette kunnen liefhebbers tot 9 september een indruk krijgen wat Teamlab Borderless te bieden heeft. Op de tentoonstelling Au-delà des limites (‘Voorbij de grenzen’) toont Teamlab twaalf video-installaties, die in grote ruimtes op wanden, plafonds en vloeren worden geprojecteerd. De bezoeker kan bijvoorbeeld onder een digitale waterval gaan staan, die verandert in een veld met zonnebloemen en even later in een wolk vlinders en een zee met walvissen.

De installaties reageren op de bezoekers. Een voetstap kan bijvoorbeeld in een bloem veranderen. En door tegen een muur te leunen, stroomt de waterval om de bezoeker heen.

Bezoeker in het Mori Buliding Digital Art Museum: Epson teamLab Borderless.

Foto Kimimasa Mayama / EPA Bezoekers in ‘teamLab Borderless’.

Foto Kimimasa Mayama / EPA Bezoekers in de installaties van Teamlab.

Foto Kimimasa Mayama / EPA

Teamlab: Au-delà des limites. T/m 9 sept. in La villette in Parijs. Zie: T/m 9 sept. in La villette in Parijs. Zie: lavillette.com