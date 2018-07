Minister Blok: ik ken geen vreedzame multiculturele samenleving

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) heeft onlangs op een besloten bijeenkomst opmerkelijke uitspraken gedaan over migratie, xenofobie en de multiculturele samenleving. Zo noemt Blok Suriname een ‘failed state’ met als oorzaak “etnische opdeling”, blijkt uit opnames die in handen zijn van het televisieprogramma Zembla.

Over xenofobie ben ik zeer pragmatisch, begint de minister zijn verhaal. Daarna vervolgt Blok dat hij geen enkel multicultureel land in de wereld kent waar mensen vreedzaam met elkaar leven. Hij stelt de toehoorders dezelfde vraag die hij aan zijn eigen ambtenaren op het ministerie heeft gesteld, zegt hij.

“Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”

Zembla heeft de videobeelden waarop te zien is dat Blok de uitspraken doet, gekregen van een bron die anoniem wil blijven. In een reactie heeft de minister gezegd dat zijn inbreng tijdens de vraag & antwoordsessie er deels op was “gericht te prikkelen”. “Tijdens de besloten bijeenkomst heb ik illustraties gebruikt die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen.”

Genetisch bepaald

Blok ging tijdens de zogenoemde Touch Dutch Base-bijeenkomst op 10 juli in Den Haag in gesprek met zo’n zeventig mensen die bij internationale organisaties werken. Als iemand in het publiek Suriname noemt als voorbeeld van een multicultureel land waar mensen vreedzaam samenleven, zegt Blok: “Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Een functionerende rechtstaat en democratie? (…) Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”

Lees ook: De ontploffing van een leugen-datsja

De opvolger van VVD-minister Halbe Zijlstra, die moest vertrekken vanwege zijn ‘datsja-leugen’, gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat het genetisch bepaald is dat mensen “niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onbekende mensen”. Volgens Blok loopt een samenleving “vrij snel tegen haar grenzen aan” als het om de komst van migranten gaat. “Ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en de Schilderswijk.”

“Als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last.”

Opvang vluchtelingen

Verder blijkt dat de minister er geen vertrouwen in heeft dat er op Europees niveau afspraken worden gemaakt over de gelijke verdelingen van vluchtelingen. Oost-Europeanen gaan daar nooit mee akkoord, zegt Blok. “Zelfs als we ze de arm op de rug draaien en ze zeggen ‘ja’, dan nog (…) Loop eens over straat in Warschau of in Praag, daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Ze worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven.”

Dit terwijl het kabinet momenteel probeert afspraken te maken met andere Europese lidstaten over de opvang van vluchtelingen. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, is “verontwaardigd en geschrokken” van de uitspraken van Blok:

“Dit zijn hele onheilspellende opmerkingen van uitgerekend de minister die de verantwoordelijkheid heeft om grote internationale problemen van onze tijd op een menswaardige manier op te lossen. Als onze eigen minister van Buitenlandse Zaken mensen uit elkaar drijft en tegen elkaar opzet, waar moeten we het dan nog zoeken? Waar moet de verbinding dan nog vandaan komen?”

Ook Vluchtelingenwerk Nederland noemt de uitspraken van Blok “een bewindspersoon onwaardig”. Via Twitter nodigt de organisatie Blok uit om “zijn ongelijk te komen ondervinden”.