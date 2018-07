Mensenhandelaar Saban B. langer vast in Turkse gevangenis

Saban B., die miljoenen verdiende aan de uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie, moet langer in de Turkse gevangenis zitten. Hij zal daar een straf uitzitten die hem in Nederland in 2013 werd opgelegd. Hij is veroordeeld tot twee jaar en acht maanden voor de mishandeling van twee mannen in Amsterdam.

B. vluchtte in 2009 naar Turkije. Op dat moment stond hij in Nederland terechtstond in de roemruchte zaak-Sneep, een van de grootste mensenhandelzaken van ons land. B. en zijn bende verdienden miljoenen aan de grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie. Zij mishandelden de vrouwen en brandmerkten hen met tatoeages.

In 2010 werd B. bij verstek veroordeeld tot zeven jaar en negen maanden cel. Maar omdat Turkije hem niet uitleverde, B. heeft een Turks paspoort, kon hij niet vastgezet worden. In 2016 besloot het gerechtshof in Istanbul dat B. zijn straf “onherroepelijk” is en in Turkije uitgezeten moet worden. Sindsdien zit hij in de Turkse gevangenis.

Onherroepelijk

Nadat B. in 2013 opnieuw werd veroordeeld in Nederland, ditmaal voor de mishandelingen, heeft het Openbaar Ministerie de Turkse autoriteiten nogmaals gevraagd de straf onherroepelijk te verklaren. Eerder dit jaar bepaalde een lagere Turkse rechtbank dat B. schuldig is, nu heeft een hogere rechtbank besloten dat ook deze straf onherroepelijk is en uitgezeten moet worden in Turkije.

Volgens een woordvoerder van het OM zullen de straffen niet samengevoegd worden. Dat betekent dat B. eerst zijn celstraf van zeven jaar en negen maanden moet uitzitten, waarna hij begint aan de straf van twee jaar en acht maanden. Waar in Turkije hij vastzit, kon de woordvoerder niet zeggen.