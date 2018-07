Dit is het klassement na de elfde etappe Geraint Thomas (Sky) krijgt het geel omgehangen en staat 1.25 minuten voor op zijn ploegmaat Chris Froome, die vandaag kalm bleef toen zijn directe concurrenten aanvallen plaatsten. Tom Dumoulin (Sunweb) volgt op 1.44 minuten. Vinchenzo Nibali (Bahrein-Merida) staat op plek 4, Lotto-Jumbo-renner Primož Roglič maakt de top 5 compleet. Op plek zes zien we knap Steven Kruijswijk. Hij kon vandaag met de besten mee en lijkt weer terug in (hele goede) vorm. Bauke Mollema moest in het begin van de koers al lossen. Onbekend is hoeveel tijd heeft verloren, maar het is vrijwel zeker dat er een streep door zijn klassement kan. 📊 Here is the new GC after stage 11 !@GeraintThomas86 is the new @MaillotjauneLCL ! 💛

📊 Voici le nouveau classement général après l'étape 11 ! Geraint Thomas est le nouveau @MaillotjauneLCL ! 💛#TDF2018 pic.twitter.com/iEyrX4SfSb — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2018 Met de update van het klassement sluiten we dit liveblog. Bedankt voor het lezen en tot morgen! Morgen belooft ook een spannende etappe te worden: het wordt een rit over 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar een finish op de Alpe d'Huez. De kans is groot dat de klassementsrenners weer gaan aanvallen.

Thomas: ik had het niet verwacht "Ik had het niet verwacht", reageert Geraint Thomas (Sky) in een eerste reactie. De winnaar van vandaag reageerde op instinct - bijzonder, omdat Sky veel op wattages rijdt - op Dumoulin. Hij noemt het een "grote eer" om het geel nu omgehangen te krijgen. Vorig jaar pakte hij ook al eens het geel. Vooraf werd gedacht dat deze korte etappe spectakel zou opleveren. Dat gebeurde zeker: vooral Valverde en Dumoulin mogen we daarvoor bedenken. Thomas had de aanvallen van beide heren wel verwacht. "Het was niet leuk dat Dumoulin en Valverde gingen, maar wij hebben vertrouwen in elkaar." Foto Peter de Jong / AP

THOMAS WINT ETAPPE EN PAKT GELE TRUI Nieve was bijna bij de finish, maar Thomas komt aanstomen en gaat erop en erover. Hij wint de etappe en gele trui! Dumoulin gaat nog even op de pedalen staan, zet een sprintje in en pakt zes bonificatieseconden. Klasbak. 🏁💛 Stage win and Maillot Jaune for @GeraintThomas86 !

🏁💛 Victoire d'étape et @MaillotjauneLCL pour Geraint Thomas !#TDF2018 pic.twitter.com/leg6F6VhAY — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2018 Twintig seconden later komt Dumoulin over de finish, nog nét eerder dan Froome.

1 km - Froome sprint naar Dumoulin Froome fietst het gaatje dicht en komt bij Dumoulin en Thomas. Thomas rijdt vervolgens heel hard weg om de bonificatieseconden te pakken.

2 km - Nog 23 seconden voor Nieve Met nog 2 kilometer te gaan heeft Nieve nog slechts 23 seconden over. Is het genoeg? De voorsprong van Dumoulin loopt iets terug: nog maar tien tellen. Froome kan hem bijna zien rijden.

3,8 km - Martin en Froome versnellen op het vlakke Daniel Martin en Froome demarreren, het groepje favorieten moet verstek laten gaan. Quintana en Nibali wachten af en kijken naar hun concurrenten, maar niemand komt in actie. Kruijswijk is weer teruggekomen.

5 km - Geraint Thomas gaat Op het moment dat Kwiatkowski van kop af gaat, zet Geraint Thomas zet een versnelling in. Hij opent de jacht op Dumoulin en het geel. Wat gaat Quintana doen? Dumoulin heeft inmiddels gezelschap gekregen van Caruso en Herrada. Thomas haakt aan. Nibali, Roglic, Quintana en Froome zijn in achtervolging. Kruijswijk moet even laten gaan.

6,5 km - Dumoulin rijdt flink door Tom Dumoulin is bezig aan een flinke klimtijdrit en veegt een aantal renners die uit de kopgroep zijn gevallen op. Zijn voormalig ploegmaat Barguil besluit nog even voor hem te rijden. Aardig, maar Dumoulin stoomt door. 🏁 - 6 km

ITT position for Dumoulin.

Dumoulin en position de chrono.#TDF2018 pic.twitter.com/0A9sGG7PwZ — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2018 In het groepje klassementsrenners, dat nog maar uit een handvol renners bestaat, houdt Kruijswijk goed stand.

8,5 km - Kopgroep groeit, Nieve demarreert In de kopgroep sluiten twee renners van Cofidis aan. Nieve ziet zijn kansen slinken: hij besluit te demarreren. Dumoulin rijdt op 1.12 van de koplopers. Het groepje klassementsrenners dunt uit: Zakarin moet lossen. Valverde, Fuglsang en Pauwels zakken door het peloton.

10 km - Nog drie mannen vooraan Op kop rijden nu nog drie mannen: Nieve, Barguil, Caruso. Tussen de kopgroep en Valverde en Dumoulin rijden nog wat renners, waaronder twee Cofidis-jongens. Dumoulin en Valverde hebben nog maar 30 seconden op het peloton. De laatste klim is niet erg steil. Dit zou Dumoulin goed moeten liggen. Valverde wil niet overnemen. Wil hij niet of kan hij niet? Het lijkt er nu op dat dat laatste waar is: Dumoulin rijdt weg bij Valverde en hij kan niet aanhaken. Ondertussen strooit het Twitteraccount van de Tour met feitjes: Dumoulin haalde in de afdaling een snelheid van 93,5 kilometer. Dumoulin & Kragh Andersen (SUN) went as fast as 93.5km/h in the downhill from Cormet de Roselend to bridge the gap to Valverde (MOV).

Their average speed: 59.4km/h#TDF2018 #TDFdata pic.twitter.com/VFokzd0YCX — letourdata (@letourdata) July 18, 2018

17,1 km - Dumoulin bijna bij Valverde In de afdaling heeft Valverde, nog altijd bijgestaan door ploegmaat Soler, geen tijd verloren en geen tijd gewonnen. Hij rijdt nog steeds op een minuut. Dumoulin heeft heel hard gedaald en ziet Valverde rijden. De Nederlander heeft veel tijd gepakt in de afdaling en gaat waarschijnlijk met Valverde omhoog. De kopgroep, bestaande uit vijf renners nu, rijdt op 3.20 minuut van het peloton.

21,2 km - Dumoulin rijdt weg in de afdaling Heel hard trappen en goed sturen: Tom Dumoulin rijdt, samen met ploeggenoot Kragh-Andersen, in de afdaling weg bij zijn concurrenten! 🏁 - 21 km

Things are heating up! Dumoulin goes solo in the descent! 🔥

Ca chauffe ! Dumoulin s'échappe dans la descente ! 🔥#TDF2018 pic.twitter.com/IbFSxyJAmj — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2018

30 km - Voorsprong loopt terug tot 3 minuten Barguil is als eerste boven op de Cormet de Roselend. Inmiddels loopt de voorsprong van de kopgroep terug tot slechts drie minuten. Valverde rijdt nog een minuut voor zijn concurrenten en nadert het virtuele geel. Zou hij daarom zijn gaan koersen vandaag? In de afdaling rijdt Dumoulin in de voorste gelederen van het peloton. Sky leidt de dans en is nog niet echt aan het jagen op Valverde. Is het tactiek? Mikken zij erop dat Valverde zich leegrijdt en niets meer kan de rest van de Tour? Mocht dat zo zijn, dan heeft Movistar Quintana en Landa nog over. One down, two to go. Na het dalen gaan ze voor de vierde en laatste keer klimmen op een col van de eerste categorie.

41,5 km - Nibali op kop van peloton We zien Nibali voor het eerst in beeld deze Tour de France. Was 'ie er wel bij? We weten het nu zeker: jawel. Met een ploegmaat rijdt hij nu op kop. Het peloton is flink uitgedund. Even kwam het bericht dat Mollema weer tussen de wagens zat, maar dat is op beeld niet te zien. Ten Dam zit achterin het peloton en lijkt ook niet meer fris. Mollema en Kruijswijk zitten er nog wel bij. Ondertussen blijft Valverde stug doortrappen en veegt hij onder meer Alaphilippe op. Met een vriendschappelijk tikje op de billen zegt Valverde de Fransman gedag. Dat geeft moed: vroege vluchters inhalen. Zijn tred lijkt overtuigend. Opvallend ook dat het peloton Valverde laat rijden. Tactiek of zitten ze zelf stuk? 👋👍 @alafpolak#TDF2018 pic.twitter.com/EjLg6wcrcX — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2018

De koers in beeld Het peloton.

Foto Kim Ludbrook / EPA Alaphilippe in de bollentrui

Philippe Lopez / AFP Sagan op de beklimming

Foto Jeff Pachoud / AFP Chris Froome en Geraint Thomas

Foto Christophe Ena / AP

50,6 km - Kopgroep boven, Valverde pakt minuut op concurrenten De kopgroep is boven. Barguil pakt de 20 bergpunten en heeft er nu 35, Alaphilippe (61 punten) is in geen velden of wegen meer te bekennen. De voorsprong op de groep met daarin Froome en Dumoulin is 5.30 minuten. 🏁 - 50 km

⛰️ Col du Pré (HC) ⛰️

Last year final KOM's winner @WarrenBarguil takes the point on top of the Col du Pré! 🔴⚪

Le maillot à pois 2017 @WarrenBarguil fait le plein au sommet du Col du Pré ! 🔴⚪#TDF2018 pic.twitter.com/FAr7khl5Wx — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2018 Inmiddels heeft Valverde al ruim een minuut te pakken op zijn concurrenten. Hij kan flink profiteren van zijn ploegmaat. Kan hij naar de kopgroep komen? Hij is de eerste grote naam die succesvol een steek uitdeelt. Nog altijd lukt het Mollema niet terug te keren in het peloton, die rijdt op ongeveer 40 seconden van het peloton. Ondertussen gaat het niet goed met sprinter Dylan Groenwegen: Dylan Groenewegen levert achteraan zn eigen strijd. Reed de voorbije 5 minuten gemiddeld net boven de 9 kilometer per uur. Als dat maar goed komt...#TDF2018 pic.twitter.com/meuC1air4m — Dennis Meinema (@dennismeinema) July 18, 2018

53 km - Valverde pakt 40 seconden op peloton Het is een serieuze steek van Valverde: onderweg naar de top rijdt hij veel renners die uit de kopgroep zakten met gemak voorbij. Hij staat op de pedalen en pakt zomaar 40 seconden voorsprong op de klassementsrenners. Zijn ploegmaat Soler zat in de kopgroep en liet zich zakken. Nu wordt duidelijk waarom: hij rijdt Valverde omhoog. Kan hij verder wegkomen? Bericht uit de kopgroep: met nog twee kilometer tot de top lijkt Alaphilippe stil te vallen. Hij moet lossen op het groepje waarin de ploegmaats van Barguil hard rijden. In het peloton moet de Pool Majka, vorig jaar in de Tour succesvol, ook verstek laten gaan.

55.4 km - Geletruidrager Van Avermaet moet eraf Het werd verwacht, en nu gebeurt het: Greg van Avermaet, gehuld in een geel tricot, moet lossen. In de achterhoede van het peloton zien we ook wederom Bauke Mollema, en Rigoberto Urán heeft het ook niet makkelijk. Mollema viel in de kasseienrit en het kan zomaar zijn dat hij daar nu nog last van heeft. Kan hij dit nog goedmaken? Ondertussen in de voorkant van het peloton demarreert Valverde. Sky reageert niet direct, maar gaat wel op kop rijden. Foto Jeff Pachoud / AFP

56 km - Kopgroep valt uit elkaar op de klim De kopgroep is inmiddels geteld en bestaat uit 31 man. Het valt een beetje uit elkaar op de klim. Dat is logisch ook: je kunt de klim beter in je eigen tempo rijden dan geforceerd aan blijven haken. Thomas de Gendt is wel door de groep gezakt. Ook Van Garderen is eraf gereden. De mannen van Barguil rijden fier op kop, veel renners kunnen hun tempoversnellingen niet bijhouden. Nog 5 kilometer tot de top. In het peloton zagen we zojuist een welbekend fenomeen: Sky domineert de koers. Met acht renners reden zij dominant op kop. Movistar neemt het met drie renners over: zij rijden voor Quintana. Meer weten over wielrennen? Vorig jaar schreven we een groot stuk over de soorten renners, hoe het tactische steekspel werkt en waar we op moeten letten. Met deze gids kun je overal over meepraten.

62 km - Kopgroep gaan klimmen Terwijl het peloton nog aan het afdalen is, zijn de drie mannen voorop al gaan klimmen. Het trio, Alaphilippe, Barguil en De Gendt, is weer ingerekend door de grotere groep met achtervolgers. Bericht vanuit het peloton: Mollema zit er inmiddels weer bij.

64,5 km - Mollema gelost in de afdaling Bauke Mollema zit aan de verkeerde kant van het peloton: arrière du peleton. Da's niet een plek waar je uit weelde zit... Kan hij blijven aanhaken of zakt hij verder weg? Over 2 kilometer maken de koplopers, met 20 seconden voorsprong op de achtervolgers, zich op voor de volgende klim, ook van hors catégorie. De mannen rijden langzamer dan het langzaamste schema. Berekenend? Er komen nog flink wat klimkilometers aan.

70,5 km - Alaphilippe, Barguil en De Gendt in de afdaling Alaphilippe, Barguil en De Gendt rijden op ongeveer zes minuten voorsprong van het peloton. Het lijkt er echter op dat de groep achtervolgers (op 50 seconden achterstand) terugkomt. Een van de achtervolgers is Pauwels; hij rijdt op dit moment virtueel in het geel.

Kruijswijk verwacht geen grote onderlinge verschillen Steven Kruijswijk verwacht geen grote onderlinge verschillen tussen de klassementsmannen. "Sky controleert heel strak en het blijft ook nog een heel lange Tour. Ik kan het mis hebben maar ik verwacht nog geen vuurwerk. Het wordt volgens mij wachten tot de laatste klim", zei de kopman van LottoNL-Jumbo tegenover de NOS. Hij verwacht dat er op de slotklim tijd te pakken valt, maar hij gaat niet uit van grote verschillen. Over zijn eigen kansen zei hij: "Het is voor mij gewoon kijken hoe de benen zijn in de finale. Net als gisteren. Het lijkt misschien of renners niet willen aanvallen, maar het is meer een kwestie van niet kunnen. Je moet afwachten en je kansen pakken als ze er liggen, maar niet aanvallen om aan te vallen".

Dumoulin vooraf: ik wil tijd terugpakken Dumoulin blikte voor de start van de etappe vooruit bij de camera van de NOS. “Dit soort ritjes vind ik wel leuk”, sprak hij. “Ze zijn wel super zwaar”. Hij verwacht dat Movistar, de ploeg van Quintana en Valverde, iets gaat proberen op de laatste klim, maar wellicht ook al eerder. “Ik ben er wel op bedacht, maar Sky heeft gisteren zoveel sterkte getoond ten opzichte van de andere ploegen dat het afschrikkend heeft gewerkt.” Als Froome nog vier mannen voor zich heeft rijden, kan Dumoulin daar natuurlijk van profiteren. “Zolang ik meekan is het voor mij niet slecht, maar ergens wil ik ook tijd terugpakken. Thomas [Geraint, red.] staat anderhalve minuut voor mij. Ergens moet ik die er nog gaan afrijden, en de rest ook. Er staan er nog een heleboel voor mij.”

82,5 km – Alaphilippe als eerste boven De drager van de bolletjestrui doet wat hij moet doen: hij komt als eerst boven op de Montée de Bisanne. Hij schudde Warren Barguil van zich af, Thomas De Gendt kwam als derde boven.

84 km – Eerste klim zit erop, kopgroep weg De renners zijn inmiddels een uur onderweg en de eerste zware klim zit er bijna op. In het eerste uur ontstond een kopgroepje met vijf man, bestaande uit Warren Barguil (Fortuneo), Peter Sagan (Bora), Damiano Caruso (BMC), Romain Sicard (Direct Energie) en Daniel Navarro (Cofidis). In het tussensprintje pakte, zoals verwacht, Sagan de punten. Met de punten in de tas liet hij zich weer terugzakken. Kort daarna reden Julian Alaphilippe (Quick-Step), drager van de bolletjestrui en winnaar van de eerste bergrit gisteren, en Tejay van Garderen (BMC) naar de vier voorste mannen. Inmiddels bestaat de kopgroep uit zo'n twintig man. Vandaag dus een korte etappe met veel klimwerk. Om die reden hebben sommige renners al voor de start een half uur warm gereden. Zo zijn de spieren goed warm voor de bergen van hors catégorie. Tussen de kopgroep en het peloton rijdt ook een groepje. Naar verwachting zullen de renners 3,5 uur doen over de 108,5 kilometer. Lees ook: Met verlangen werd uitgekeken naar de eerste bergrit. Daarin bleef het relatief saai. Waarom?