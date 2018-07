Kabinet maakt 2 miljoen extra vrij voor zelfmoordpreventie

Het kabinet wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie) maakt structureel 2 miljoen euro extra subsidie vrij voor de Stichting 113 Zelfmoordpreventie, meldt het ministerie in een persbericht.

Het jaarlijkse budget van de organisatie, die 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is voor suïcidale mensen met een hulpvraag, stijgt van 3,4 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro. Met het extra geld kunnen meer professionele en vrijwillige hulpverleners worden aangetrokken.

Daarnaast kan de organisatie met het geld trainingen geven aan bijvoorbeeld huisartsen, scholen en mensen die rond het spoor werken. Extra aandacht moet volgens het kabinet en 113 Zelfmoordpreventie uitgaan naar het terugdringen van suïcide onder lesbiennes, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele jongeren (LHBTi).

Stijging zelfmoord jongeren

Begin deze maand bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het aantal zelfmoorden in Nederland naar buiten. Daaruit bleek dat het aantal zelfmoorden onder jongeren onder de 20 vorig jaar fors is toegenomen, ten opzichte van de jaren daarvoor. 81 tieners pleegden in 2017 zelfmoord, ten opzichte van 48 jongeren in 2016. Tussen 1971 en 2016 ging het nooit om meer dan 58 jongeren. De oorzaak van de sterke stijging wordt nog onderzocht. Het ministerie vraagt zich af of het gaat om een zorgelijke trend of een eenmalige piek.

Wel is het aantal zelfmoorden onder volwassenen boven de 20 de afgelopen jaren stabiel gebleven. Vorig jaar ging het om 1.917 mensen. “Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid”, aldus staatssecretaris Blokhuis.

“We moeten ons tot het uiterste blijven inspannen om het aantal suïcides terug te dringen. Gelukkig hebben we in Nederland met 113 Zelfmoordpreventie een organisatie die daar een enorme ervaring en expertise in heeft opgebouwd.”

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.