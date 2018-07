Honderdduizend reizigers gedupeerd door stakingen Ryanair

Volgende week woensdag en donderdag vallen zeshonderd vluchten van Ryanair uit door stakingen van het cabinepersoneel. Ongeveer honderdduizend reizigers worden geraakt door de stakingen, schrijft de organisatie. Het gaat om vluchten van en naar Spanje, Portugal en België.

De reizigers wiens vluchten zijn geannuleerd, zijn volgens de luchtvaartmaatschappij op de hoogte gesteld. Op de website van Ryanair is te lezen dat ook verschillende vluchten van en naar Eindhoven Airport hierdoor geraakt worden. Het gaat om vluchten van en naar Ibiza, Alicante, Malaga, Faro en Porto. Vluchten van en naar Schiphol en Maastricht Aachen Airport lijken vooralsnog niet geraakt te worden.

Ryanair-cabinepersoneel uit België, Portugal en Spanje legt het werk neer uit onvrede met de arbeidsvoorwaarden. Een groot deel van de medewerkers werkt via een uitzendbureau bij Ryanair, volgens vakbonden is er sprake van een schijnverband. Ook vallen de werknemers onder het Ierse arbeidsrecht, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van sociale voorzieningen.

De luchtvaartmaatschappij zegt dat de stakingen “onnodig en volledig ongerechtvaardigd” zijn. In een persbericht schrijft de organisatie dat de stakers “niets anders doen dan familievakanties verstoren”. Ook stelt de organisatie een lijst op met redenen waarom de werknemers niet ontevreden zouden hoeven te zijn.

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI

— Ryanair (@Ryanair) July 18, 2018