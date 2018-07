Hella en Freek de Jonge zijn zes weken lang ‘levend kunstwerk’

Theatermaker Freek de Jonge (1944) en zijn echtgenote Hella de Jonge-Asser (1949) gaan zichzelf zes weken tentoonstellen in het Groninger Museum. Dat doen ze op de aan hun beider werk gewijde expositie Hella en Freek de Jonge: Het Volle Leven, die op 15 september wordt geopend.

„We willen ons niet alleen als kunstenaar, maar ook als mens tonen”, zegt Hella de Jonge desgevraagd. Ze is de vaste kostuum- en decorontwerper van haar man, en daarnaast keramiste en beeldhouwster. Hun beider aanwezigheid gedurende de gehele tentoonstelling, dagelijks van 10 tot 17 uur, noemt ze een gewaagd plan. „En mogelijk ook best vermoeiend voor mensen van onze leeftijd.”

Begin dit jaar verscheen een overzicht van Neerlands Hoop, de cabaretgroep waarmee Freek de Jonge doorbrak. Met hun politieke engagement viel het wel mee.

Zichzelf tentoonstellen past volgens het paar „geheel in de geest van de tijd waarin de privacy gewild en ongewild onder druk staat”. Het contact met de bezoeker zal onder meer gezocht worden met happenings, performances en flashmobs.

Onderdeel van de tentoonstelling, die drie zalen in beslag zal nemen, worden een huiskamer en keuken waar bezoekers de beide kunstenaars kunnen bekijken en aanspreken. Hella de Jonge: „We zullen dagelijks beginnen met ons ontbijt in het museum.”

Het echtpaar De Jonge belooft ook een ‘aardbevingsproject’, bedoeld om bezoekers de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning in de provincie te laten ervaren. Freek de Jonge werd in 2017 verkozen tot Groninger van het Jaar, nadat hij samen met zijn vrouw actie had gevoerd voor de gedupeerden van de bevingen.