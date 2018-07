‘Gert-Jan Segers, kén jij Oldebroek wel?’

In Oldebroek zelf is er vast geen mens die het beseft. Er is een kans dat de meeste inwoners van die gemeente, in de provincie Gelderland, het ook helemaal niet zo belangrijk vinden. Maar toch: zonder Oldebroek was er misschien helemaal geen kabinet-Rutte III geweest.

Het is deze week precies een jaar geleden: op een avond mislukten de onderhandelingen van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie op een haar na. Het ging over medische ethiek en in een laatste poging om aan de anderen aan tafel duidelijk te maken wat er voor zijn partij op het spel stond, begon ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers over Oldebroek. Daar zou hij „in een zaaltje” veel compromissen kunnen uitleggen, maar niet „over de beschermwaardigheid van het leven”.

Dat kwam aan. En het hielp. Mark Rutte zei: „Ik wil ook niet dat jullie die pijn lijden, ik wil ook dat jullie het in Oldebroek kunnen uitleggen.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart was de ChristenUnie veruit de grootste partij van Oldebroek, net als in 2014. Als ik een middag rondloop in de buurt van de Dorpskerk kom ik hun kiezers ook wel tegen. Maar of ze blij zijn met de ChristenUnie in het kabinet? Niemand die ik spreek heeft er een mening over. Wel over ‘de politiek’ in het algemeen en na een paar uur weet ik het wel zo’n beetje zeker: daar moeten de Oldebroekers weinig van hebben.

Den Haag is hier „heel ver weg”, zegt Matthijs Schuurman, predikant van de Hervormde Gemeente Oldebroek, in de werkkamer van zijn huis. „Het idee is: ze doen daar toch wat ze willen. Kijk naar Groningen, denk aan vliegveld Lelystad.” Wezep, een dorp dat bij de gemeente Oldebroek hoort, komt recht onder een nieuwe aanvliegroute te liggen.

Dus als je wilt weten wat de grootste zorg is in Oldebroek: dat vliegveld. En anders wel de gevaarlijke N50 tussen Emmeloord en Kampen. Maar nee, niet de medische ethiek. „Ik heb mezelf afgeleerd om daar bezorgd over te zijn”, zegt Matthijs Schuurman. „De ChristenUnie en het CDA zullen het nu nog afremmen, maar over vier jaar zal er wel zo’n voltooid-leven-wet komen.”

In Oldebroek, zegt Schuurman ook, „speelt het nauwelijks”. „Mensen hebben hier veel andere mensen om zich heen, ze voelen zingeving. Je komt wel mensen tegen die alleen zijn, maar die vinden altijd wel iemand die naar hen omkijkt.”

Eind januari was Gert-Jan Segers in Oldebroek. In een gerestaureerde molen kwam hij praten over het regeerakkoord, Schuurman was erbij. „Ik was uitgenodigd en als ze me vragen, kom ik.” Maar Segers vindt hij „net iets te glad” en die heeft „net iets te veel de mond vol” over Oldebroek.

„Ik denk dan: kén jij Oldebroek wel?”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning) schrijft in de zomer een wisselcolumn met Jannetje Koelewijn.