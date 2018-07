Franse vrouwen op Twitter: na de WK-winst werd ik aangerand

Tientallen Franse vrouwen melden op Twitter te zijn aangerand na de WK-zege van Frankrijk zondag. Onder de hashtag #MeTooFoot doen zij verslag van wat hen is overkomen. De politie moedigt hen aan om aangifte te doen.

Een Twitteraar onder de naam Kateya verzamelde geanonimiseerde getuigenissen. Daarin is onder meer te lezen hoe vrouwen tegen hun wil werden beetgepakt, betast en gedwongen werden om te zoenen met mannelijke feestvierders.

‘Hand onder jurk’

Zo schrijft een vrouwelijke Twittergebruiker onder de schermnaam Louila_7: “Gisteravond werd er tussen alle andere fans aan mijn kont gezeten. Eerst dacht ik dat ik tegen iemand aanstootte, maar het bleek een hand te zijn.” Weer een andere gebruiker meldt dat zij door een dronken man werd gedwongen te zoenen.

KateyaV Kateya Je ne maîtrise plus le flot de mes mentions mais je vois beaucoup de femmes qui témoignent encore. Je vous propose un #MeTooFoot pour essayer de rassembler un peu tout ça, si vous le souhaitez et essayer de créer une visibilité aux agressions qui ont eux lieu hier. 16 juli 2018 @ 21:17 Volgen

Ook schrijft een vrouw in een bar na het derde doelpunt een “hand onder haar jurk te hebben gevoeld”, waardoor de feestvreugde voor haar “heel snel was verdwenen”. In veel gevallen zouden omstanders niks hebben gedaan.

Ook de Franstalige tak van Buzzfeed sprak naar aanleiding van de hashtag met een aantal vrouwen. Daarin vertelt een jonge vrouw hoe ze in een Parijse metro wordt lastiggevallen en achtervolgd. Volgens een verslaggever van de Franse nieuwssite 20minutes zijn er maandag en dinsdag twee aanhoudingen verricht in verband met seksueel geweld. Het grootste deel van de incidenten zou hebben plaatsgevonden op en rondom de Champs-Élysées in Parijs, waar zondagavond duizenden feestende Fransen samenkwamen.

melody___t Mélody Tu prends le métro tranquille, t’as passé une pure soirée. Y’a du monde mais bon esprit. Les portes se referment, t’as le nez à 2mm des portes et puis là un gros con décide que puisque tu ne peux pas bouger, c’est le moment de venir se frotter contre toi. J’ai tellement la haine. 15 juli 2018 @ 20:09 Volgen

Politie: doe aangifte

De Parijse politiechef Michel Delpuech roept vrouwen op aangifte te doen van de incidenten, aldus de zender Europe1. Delpuech omschreef de mannen achter de aanrandingen als “zedendelinquenten”. De Franse politiek heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Wel pleit de Franse staatssecretaris Marlène Schiappa, verantwoordelijk voor de portefeuille ‘gelijkheid’, al langer voor een wet die seksistisch geweld op straat moet tegengaan. Zo’n wet blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar, waarschuwen juristen. Zij denken dat het in de praktijk moeilijk is de grens te bepalen tussen flirten en strafbaar gedrag. Schiappa wil in ieder geval dat het volgen op straat, zoals vrouwen zondag overkwam, wordt bestraft.