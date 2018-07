De telefoon verstoort de vroege ochtend. Op de display zien we een onbekend nummer. De luidspreker gaat aan.

Een Indiër van de Windows Help Desk meldt dat onze computer een foutmelding geeft.

„Aha”, hoor ik mijn man zeggen, „Welke? Ik heb er veertien.” De Indiër aarzelt even. „Allemaal”, zegt hij dan.

„Vreemd,” antwoordt mijn man. „Ik heb er toch echt maar één.”

„You dirty liar”, klinkt het terug door de luidspreker.

Mijn man vraagt nog of ’t vandaag mooi weer is in Calcutta, maar de Help Desk heeft het gesprek al beëindigd.

