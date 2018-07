Filmoverzicht: intiem portret van Oscar Wilde, ‘Antman’ is prima zolang popcorn strekt

‘The Happy Prince’ is een tragische, intieme reis door het hoofd van Oscar Wilde aan het einde van zijn leven. Lees de recensie: Schoonheid van een schrijver in verval

Mektoub, My Love: Canto Uno: Arthouse

Gevierd regisseur Abdellatif Kechiche geeft zijn erotische obsessies ruim baan in ‘Mektoub, My Love’. De film is moeilijk los te zien van alle ophef rond voorganger ‘La vie d’Adèle’. Lees de recensie: Levensecht meesterwerk of gênante obsessies?