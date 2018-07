FC Twente gered door akkoord met gemeente

Voetbalclub FC Twente gaat niet failliet. Een groep Twentse investeerders steekt 14 miljoen euro in de club en de gemeente Enschede verlicht de schuldenlast. Dat meldt de voetbalclub woensdagochtend op zijn website.

De club hoeft de eerdere lening van 17 miljoen van de gemeente voorlopig niet af te lossen of er rente en risicopremie over te betalen. Bovendien heeft een groep Twentse investeerders FC Twente een naar aandelen converteerbare lening van 14 miljoen euro verstrekt, aldus de verklaring.

De steun creëert volgens de voetbalclub een “stabiele financiële basis”, waardoor er op korte termijn de selectie gevormd kan worden. De voetbalclub uit Enschede hoopt binnen twee jaar terug te keren in de eredivisie.

Directeur Erik Velderman: “Er is nog veel werk aan de winkel, maar met deze steun kunnen de technische mensen met volle kracht vooruit.” In september gaan de betrokken partijen in gesprek over de financiële toekomst van FC Twente en herstructureringen.

‘Het enige wat FC Twente moest doen, is verdomme niet degraderen’

Degradatie

FC Twente degradeerde deze zomer uit de eredivisie, waardoor de inkomsten lager uitvielen. In juni werd bekend dat de club de fiscus 4,4 miljoen euro moest betalen, omdat FC Twente tussen 2011 en 2015 te weinig loon- en omzetbelasting had afgedragen.

De degradatie en de belastingclaim hadden “grote financiële consequenties”, zegt clubdirecteur Velderman in de verklaring:

“Door fors dalende inkomsten, onder andere het mislopen van tv-gelden, was een aanpassing van ons personeel onvermijdelijk. Dit was echter nog niet voldoende om alle problemen het hoofd te bieden.”

Ook is de club uit Enschede een spelersmakelaar ruim zes miljoen euro schuldig, oordeelde sporttribunaal CAS eind vorige maand. Volgens Tubantia, de krant die het nieuws over het akkkoord gisteravond meldde, wordt er onderhandeld over een schikking.