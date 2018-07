Eerste 42 leerlingen VMBO Maastricht geslaagd

De eerste 42 leerlingen van VMBO Maastricht hebben woensdag te horen gekregen dat ze geslaagd zijn en hun diploma kunnen afhalen. Dat heeft de school bekendgemaakt. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Onder de 42 geslaagde leerlingen waren 30 leerlingen die – zo bleek na het aanvullend onderzoek van de externe examencommissie – geen hersteltoetsen hoefden te maken. Ook waren er elf leerlingen bij die op 11 juli alleen nog maatschappijleer moesten herkansen.

De afgelopen weken was er veel onduidelijkheid over de herexamens van de leerlingen. Eerst kreeg een deel van de leerlingen vlak voor de toets te horen dat ze het examen maatschappijleer niet hoefden te maken, dinsdag bleek ook dat 79 leerlingen het herexamen CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) niet over hoefden te doen. Eén van die leerlingen kon daardoor vandaag zijn diploma ophalen.

Ongeldigheid examens

De onderwijsinspectie verklaarde vorige maand alle eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig. Het grootste deel had geen eindexamen mogen doen omdat zij schoolexamens niet hadden afgerond. Later besloot minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) de geldigheid van de centrale examens te verlengen om examenkandidaten tijd te geven bepaalde vakken in te halen.

Van twintig leerlingen staat al vast dat ze zijn gezakt. De overige leerlingen moeten nog andere vakken herkansen. Zij hebben daar nog tot het eind van het jaar de tijd voor.