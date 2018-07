Dreigend watertekort, Code Geel voor waterbeheerders

Er is sprake van een “dreigend watertekort” in Nederland. Voor watermanagers is vanaf nu Code Geel van kracht, zo heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag bekend gemaakt. Dit is de commissie waar Rijkswaterstaat, waterschappen en het KNMI samenwerken.

De vraag naar water is en blijft de komende periode “zeer hoog” en de inzet van pompen moet de watervoorraad op sommige plaatsen op peil houden. Het zoutgehalte in een aantal wateren in het westen van het land loopt zo hoog op, dat er extra zoet water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Dit gebeurt via de zogenoemde kleinschalige wateraanvoer, waarbij water via het Amsterdam-Rijnkanaal wordt ingelaten in gebieden die met zoutindringing te maken hebben.

Badgasten wordt aangeraden om alleen te gaan zwemmen bij officiële zwemlocaties. Er worden steeds meer meldingen gemaakt van verontreinigd zwemwater door blauwalg, dode vissen, botulisme en andere ongewenste bacteriën.

Lees ook: Vijftig tinten geel: droogte in Nederland

“Gezien de weer- en afvoerverwachting van met name de Rijn zijn verdere maatregelen niet uit te sluiten”, meldt de LCW. De aanvoer van water uit de Rijn is gedaald tot een onvoldoende niveau en zal de komende weken verder dalen. De Maas voert voorlopig nog wel voldoende water aan. Het peil van het Volkerak-Zoommeer is opgezet om water te bufferen, en bij de Afsluitdijk en Haringvlietsluizen wordt geen water meer doorgelaten naar zee om water zoveel mogelijk vast te houden.

Op de hoge zandgronden in oostelijk en zuidelijk Nederland is het niet mogelijk water in te laten. “Hier is men volledig afhankelijk van neerslag.” De beregeningsverboden in deze gebieden zijn “essentieel” schade aan natuur en gewassen te voorkomen. Veendijken die kunnen uitdrogen en wegschuiven, zoals in 2003 in Wilnis gebeurde, worden geïnspecteerd.