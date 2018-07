Brussel voert forse invoerheffingen in op Chinese e-bikes

De Europese Commissie (EC) voert per direct fikse invoerheffingen in op uit China geïmporteerde elektrische fietsen. De woensdag aangekondigde maatregelen zijn de uitkomst van een nog lopend onderzoek naar de verkoop van Chinese fietsen op Europese markt.

De tariefverhogingen bedragen tussen de 22 en ruim 83 procent, afhankelijk van het merk, en gelden in ieder geval de komende zes maanden. De elektrische fietsen van het Chinese merk Giant, de grootste fietsenfabrikant ter wereld, worden 27,5 procent duurder.

De import van Chinese e-bikes is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2014 waren het er nog net geen 200.000, vorig jaar liep de inkoop op tot bijna 700.000 op een totaal van twee miljoen in Europa verkochte e-bikes. In die tijd verdubbelde het marktaandeel van elektrische fietsen van merken als Giant en Bodo tot 35 procent.

Kostprijs

De prijzen van sommige e-bikes kunnen makkelijk oplopen tot zo’n 6.000 euro. Europese handelaren verkochten Chinese fietsen in sommige gevallen tot ruim 43 procent goedkoper dan de kostprijs van elektrische fietsen uit andere landen, stelt de Commissie.

Nederland heeft met Accell (Batavus, Sparta; 1 miljard omzet, 3.000 werknemers) en Pon (Gazelle; fietsendivisie half miljard omzet, 1.400 werknemers) de nummer twee en drie fietsenmakers wereldwijd in huis. Op de e-bikemarkt, die toch al hevig concurrerend is, hebben zij veel te verliezen van goedkope Chinese import.

Nederland loopt voor op de rest van Europa als het aankomt op de populariteit van elektrische fietsen. Een op de drie nieuw verkochte fietsen was hier vorig jaar een e-bike. Volgens de belangenorganisatie van Europese fietsfabrikanten is dat in Europa een op de tien.

De EC rondt het onderzoek naar de Chinese fietsenverkoop in januari af. Tot dan gelden de tarieven. Daarna kan ze definitieve heffingen instellen, die doorgaans tot vijf jaar van kracht zijn.

Lees meer over de elektrische fietsenmarkt: E-bike-hype of niet, Accell heeft het moeilijk