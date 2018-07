Beroemde fotojournalisten beschuldigd van seksuele intimidatie

Twee internationaal bekende fotojournalisten hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat stelt het Amerikaanse mediavakblad Columbia Journalism Review (CJR) op basis van een onderzoek van meer dan vijf maanden en gesprekken met ruim vijftig betrokkenen.

De Tsjechische fotograaf Antonin Kratochvil en de Amerikaan Christian Rodriguez zouden meerdere jonge vrouwelijke fotografen seksueel hebben geïntimideerd. Beide fotografen zijn wereldberoemd in de fotojournalistiek.

Kratochvil won twee keer een eerste prijs en één keer een derde prijs van World Press Photo. Hij is mede-oprichter van het prestigieuze agentschap VII, waarvan ook de Nederlandse fotografe Ilvy Njiokiktjien en de Belgische fotograaf Tomas Van Houtryve lid zijn. Na vragen van de CJR eerder dit jaar, verwijderde VII de profielpagina van Kratochvil van zijn site. Minstens drie vrouwen beschuldigen de fotograaf van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bovendien hekelen zijn de passieve houding van het agentschap en van collega’s in het algemeen. Met klachten werd volgens de CJR weinig tot niets gedaan.

Christian Rodriguez is bekend van zijn werk met tienermoeders in Latijns-Amerika, gepubliceerd in onder meer National Geographic Magazine. Acht fotografen beschuldigen hem. Zij zeggen onder meer dat hij jonge vrouwen aanbood hun mentor te worden en dat hij hen vervolgens aanspoorde zich naakt te laten fotograferen. In maart, na eerdere geruchten over grensoverschrijdend gedrag, zette het agentschap Prime Rodriguez uit de groep.

Gedragscode

„De fotojournalistiek heeft een seksuele intimidatie-probleem”, stelt de CJR. Het blad beschrijft ook hoe jonge vrouwelijke deelnemers van de Eddie Adams Workshop, een prestigieuze fotojournalistieke conferentie in New York, zich in ernstige mate bedreigd voelden door oudere mannelijke deelnemers aan het evenement. De organisatie laat deelnemers sinds kort een gedragscode ondertekenen om een „veilige en beschermde atmosfeer te creëren voor deelnemende studenten”.

Voor zover bekend is geen aangifte gedaan tegen Kratochvil en Rodriguez. Beginners in de fotojournalistiek vertelden tegen de CJR bang te zijn dat protesteren slecht is voor hun loopbaan. Dat media steeds meer werken met freelancers vergroot ondertussen de afhankelijkheid tussen opdrachtgever en fotograaf, stelt het vakblad. Dat machtsverschil speelt vaker een rol bij seksueel wangedrag.

In januari beschuldigde de website Vox de plaatsvervangend fotodirecteur Patrick Witty van National Geographic van seksuele intimidatie. Ook in de modefotografie werden eerder dit jaar grote namen als Mario Testino, Bruce Weber en Terry Richardson beschuldigd van seksuele intimidatie.