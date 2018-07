Alleen gekken rijden hier harder dan 100

De herdershond van Dick Wisse blaft hartstochtelijk en blijft naar me kijken. Bij elke beweging van mij begint ze zacht te grommen. Dick Wisse (49) glimlacht geruststellend. „Ze doet niets.” Hij is net thuis van zijn werk – ecologische tuinbouw, tomaten, komkommers, paprika’s – en zit in hemd en korte broek in zijn leren leunstoel, midden in de kamer. Naast hem een aquarium, achter hem zijn hamsters en zijn vogeltjes. Een en al gekwetter en gekwinkeleer. Op het straatje voor zijn huis staat zijn motorfiets, een donkerpaarse Kawasaki GTR 1000. Dick Wisse droomt van de opvolger, de GTR 1400. Nog jaren sparen.

Hij is de vicevoorzitter van Toerclub De Uitlaatklep in Middelharnis, op Goeree-Overflakkee. We praten over het ongeluk bij het Meeuwentunneltje onder het Hellegatsplein, begin van de zomer. Twee motorrijders, 20 en 32, klapten frontaal op elkaar, dood. Hij zag het op Hart van Nederland. „Het eerste wat je doet: herken ik de motorfietsen? Die ene was een Suzuki, ik weet wie erop zat. En dan is het bellen met elkaar. Heb je het gehoord?” In de weg daar, dwars door ruige natuur, zitten een paar verleidelijke bochten. Maar alleen stommelingen, zegt hij, gaan er harder dan 100. Je kunt daar niet zien wat er van de andere kant komt. „Het kunnen ook fietsers zijn, of wandelaars.”

Zelf is hij niet meer zo van de al te hoge snelheden. In Toerclub De Uitlaatklep hebben ze er onenigheid over gehad en Dick Wisse is meegegaan met de groep die graag langs rivieren en door heuvels toert, genietend van het uitzicht. Heeft hij wel eens een ongeluk gehad? „Eén keer omgekieperd, in de Eiffel. Er kwam een auto door de binnenbocht en ik wilde mijn voet op de weg zetten, maar daar was niks.” Hij houdt zijn hand schuin. „Evengoed had ik een paar gekneusde ribben.” Geluk gehad, want ga je glijden, dan kan de eerste paal of boom die je tegenkomt funest zijn. Vangrails! Schuif je eronder, dan is je hoofd eraf. Motorrijders met blote benen, als die gaan schuiven, wow, dat wil je echt niet weten. „Vel, vlees, alles weg, tot op het bot.”

Dick Wisse is ook EHBO-instructeur, al jaren. Hij geeft tips aan zijn clubgenoten, helmafname bijvoorbeeld, wanneer wel, wanneer niet. Wanneer wel? „Bij bloed in het gezicht of overgeven. Het slachtoffer kan stikken. Je moet het met z’n tweeën doen, de een pakt de helm, de ander gaat zo ver mogelijk langs de nek naar binnen en houdt het hoofd vast.”

Zijn vrouw komt thuis, Renate. Ze is taxichauffeur, ze rijdt kinderen in het speciaal onderwijs. Die twee kanten van je man, zeg ik, gevaar en veiligheid, houden ze elkaar in evenwicht? „Nu je het vraagt”, zegt ze. „Nooit over nagedacht.” Dan gaan ze een boterham eten. Het is maandagavond, ze moeten op bezoek bij zijn demente moeder.

Jannetje Koelewijn (j.koelewijn@nrc.nl) schrijft in de zomer deze wisselcolumn met Petra de Koning.