Acht Boko Haram-strijders bekennen schuld massaontvoering

Acht strijders van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de massaontvoering van meer dan 250 meisjes in 2014. Dat heeft de Nigeriaanse politie woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Zij zijn woensdag met veertien andere Boko Haram-leden en -leiders opgepakt.

In 2014 werden meer dan 250 meisjes ontvoerd uit een school in het plaatsje Chibok. De massaontvoering leidde tot internationale commotie, waarbij zelfs het Witte Huis in actie kwam. De meeste meisjes zijn inmiddels vrijgelaten, maar van tientallen is nog altijd onduidelijk waar ze zich bevinden.

Een aantal maanden geleden zijn twee strijders veroordeeld voor betrokkenheid bij de kidnapping. Zij moeten vijftien en twintig jaar in de gevangenis. De veroordelingen zijn onderdeel van een massaproces tegen zeker 1.670 vermoedelijke leden van Boko Haram.

President wil einde macht Boko Haram

President Muhammadu Buhari won in 2015 de verkiezingen met de belofte een einde te maken aan de macht van de terreurgroep. Volgens de regering en het leger is de opstand van Boko Haram ten einde. Toch zijn grote delen van noord-oost Nigeria niet in handen van de regering. Nog altijd worden met regelmaat dodelijke aanslagen uitgevoerd.

Boko Haram is een islamitische terreurorganisatie die sinds 2009 meer dan dertigduizend doden heeft veroorzaakt in Nigeria en Kameroen. De terreurgroep heeft het doel een islamitisch kalifaat te stichten in noord-oost Nigeria.