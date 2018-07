22-jarige uitreizigster opgepakt op Schiphol

Een 22-jarige Nederlandse vrouw die vermoedelijk terugkeerde vanuit strijdgebied van Islamitische Staat is dinsdagavond aangehouden op Schiphol. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Melis A. wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven. Ze wordt vrijdag voorgeleid in Rotterdam.

Deze IS-vrouwen willen terug: ‘Ze gaan ons toch niet in Syrië laten?’

De vrouw uit Rotterdam zat samen met haar baby van enkele maanden oud op een vlucht vanuit Erbil, een stad in het noorden van Irak. Volgens haar familie was A. sterk geradicaliseerd en vertrok ze in 2016 naar Syrië. Haar vader deed destijds aangifte van vermissing. Het OM schrijft dat de vrouw “mogelijk islamitisch getrouwd” was met een jihadistische strijder.

Volgens de AIVD keerden dit jaar circa 50 mensen terug uit Syrië en Irak. Iedere terugkeerder wordt bij aankomst in Nederland aangehouden voor verhoor en vervolgd op basis van strafrechtelijk onderzoek.