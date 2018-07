VN-baas Guterres eist einde geweld Nicaragua

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft de Nicaraguaanse autoriteiten aangespoord om zo snel mogelijk een einde te maken aan het geweld in het land. Volgens de VN-baas gebruiken aan de overheid gelinkte groepen “onacceptabel” geweld tegen burgers. Dat zei hij tijdens een persconferentie in buurland Costa Rica.

In de afgelopen maanden zijn tijdens protesten meer dan driehonderd mensen om het leven gekomen. Demonstranten eisen het vertrek van president Daniel Ortega. In de hoofdstad Managua gingen maandag honderden mensen de straat op om te te demonstreren tegen het brute geweld van paramilitaire groeperingen. Zij hebben in het afgelopen weekend twaalf demonstranten gedood. Twee van hen kwamen om na een belegering van een kerk in Managua.

Autoritaire regeerstijl

Guterres was aanwezig in Costa Rica vanwege het 40-jarige jubileum van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Tijdens zijn toespraak zei hij:

“Het is zeer belangrijk om het geweld onmiddellijk te stoppen en de nationale politieke dialoog weer op te bouwen, alleen een politieke oplossing is acceptabel.”

De Nicaraguaanse president Ortega heeft laten weten dat hij openstaat voor een dialoog en heeft een Inter-Amerikaanse commissie voor mensenrechten uitgenodigd om de situatie in zijn te land te beoordelen.

De protesten begonnen half april nadat Ortega per decreet een pensioenhervorming doorvoerde. De voormalig marxistische guerrilla-leider draaide het besluit terug na massale protesten, maar kon niet voorkomen dat mensen bleven demonstreren tegen zijn regering. De oppositie, studenten, mensenrechtenorganisaties en de katholieke kerk verwijten Ortega en zijn vicepresident (en echtgenote) Rosario Murillo een autoritaire regeerstijl. Volgens Charlos Tünnermann, lid van de burgerbeweging Justice and Democracy, heeft “de bevolking de strijd niet opgegeven. Ze blijven demonstreren en eisen vrijheid”.