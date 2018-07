Van Vleuten klopt Van der Breggen in sprint La Course

Met een laatste krachtinspanning heeft Annemiek van Vleuten de vijfde editie van La Course gewonnen. Ze versloeg in de sprint, slechts een paar meter voor de meet, landgenote Anne van der Breggen. De Zuid-Afrikaanse renster Ashleigh Moolmann eindigde als derde op 1,22 minuten achterstand.

Van Vleuten won vorig jaar ook de vrouwenwedstrijd rond de Tour de France. Dit jaar koos de organisatie voor een bergrit op één dag in een rit van 112,3 kilometer van Annecy naar Le Grand-Bornand. Het laatste deel van het parcours is gelijk aan dat van de mannen die later dinsdag starten. Met de overwinning onderstreepte de 35-jarige Van Vleuten haar goede vorm. De kopvrouw van Mitchelton–Scott won drie etappes in de Giro Rosa en pakte zondag de eindzege.

‘Mijn ploegleider gaf het al op’

Het grote vuurwerk in de etappe lag in het laatste deel. Op 36 kilometer voor de finish moesten de vrouwen de Col de Romme, een berg van de eerste categorie met een stijgingsspercentage van bijna 9 procent, bedwingen. Er had zich een kleine kopgroep gevormd van vier rensters wier voorsprong snel slonk op het uitgedunde peloton. De pas 22-jarige Deense Cecilie Uttrup Ludwig achterhaalde de koplopers en kwam als eerste boven, waarna in de afdaling de Nederlandse Chantal Brand de achtervolging inzette.

Lees ook het profiel over Van Vleuten van september 2017: Ze is niet langer ‘het meisje van de val’

De voorsprong van Ludwig liep op tot bijna anderhalve minuut toen Van der Breggen, Van Vleuten en Moolman de aanval inzetten. Met nog 18 kilometer te rijden werd Brand achterhaald en een paar kilometer later werd ook Ludwig ingerekend. Vlak voor de top van de Colombière, ook een berg van de eerst categorie met een stijgingspercentage van 8 procent, reed Van der Breggen weg bij de rest.

De voorsprong die opliep tot 7 seconden leek voldoende te zijn om een nieuwe klassieker op haar naam te zetten. Dit voorjaar won Van der Breggen maar liefst drie klassiekers op rij (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik). Maar dat was buiten de onvermoeibare Van Vleuten gerekend, zij bleef geloven in een overwinning. Zo vertelde ze na afloop aan de NOS: