Tuchtrechter tikt PwC op vingers om Nidera-rapport

Forensisch accountant André Mikkers van PwC heeft maandag een waarschuwing gekregen van de tuchtrechter voor zijn onderzoeksrapport naar fraude bij het internationale Rotterdamse handelsbedrijf Nidera. Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde beslissing van de Accountantskamer.

Volgens de Accountantskamer hebben Mikkers en zijn team niet voldoende wederhoor gehaald bij biobrandstoffenhandelaar Tim Remie over wie ze in 2015 concludeerden dat hij bij Nidera zelfstandig verantwoordelijk was voor een miljoenenfraude.

Lees ook: de reconstructie Hoe een superhandelaar ten val kwam

Op basis van de PwC-bevindingen deed Nidera aangifte van fraude bij justitie en legde het een civiele schadeclaim van 127 miljoen dollar neer bij de in 2015 ontslagen Remie. Ook de 991.790 euro die PwC als onderzoekskosten factureerde, verhaalt Nidera op de ex-werknemer. Bovendien verdenkt justitie verdenkt hem van onder andere valsheid in geschrift.

Remie stapte in 2016 met een omvangrijke klacht naar de Accountantskamer en stelde onder meer dat PwC grondbeginselen van objectiviteit en zorgvuldigheid heeft geschonden.

De tuchtrechter verklaart de klacht nu gedeeltelijk gegrond. Juist omdat PwC wist dat Nidera met het rapport onder de arm Remie aansprakelijk zou stellen gelden „hoge eisen” voor wederhoor, stelt de tuchtrechter. Mikkers heeft op dat front met „onvoldoende zorgvuldigheid” gehandeld.

Na een waarschuwing en berisping in 2015 is het voor Mikkers de derde keer dat hij een tuchtrechtmaatregel krijgt opgelegd. Die eerdere maatregelen wegen niet mee bij deze strafmaat, blijkt uit de beslissing.

Nidera werd vorig jaar overgenomen door het Chinese staatsbedrijf Cofco voor in totaal 1,75 miljard dollar. Achter de schermen zijn Cofco en de verkopers in een juridische strijd verwikkeld. Cofco voelt zich vanwege een boekhoudschandaal in Brazilië bekocht en eist 500 miljoen dollar terug.

Na de problemen op de biobrandstoffenafdeling van Remie sprak Nidera van een „geïsoleerd geval”. Vervolgens kwam het schandaal bij de Braziliaanse tak naar buiten waardoor Nidera 150 miljoen moest afschrijven.

Remie haalde dit voorval aan bij de Accountantskamer en zei dat het illustratief was voor de dubieuze handelspraktijken en administratie die er Nidera-breed op na werd gehouden. Met e-mails en een rapport van een ingeschakeld onderzoeksbureau probeerde hij onder andere te bewijzen dat er door het hele bedrijf ongeoorloofd met winsten werd geschoven.

De Accountantskamer weigert die zaken bij haar oordeel te betrekken omdat Remie er in zijn oorspronkelijke klacht geen melding van maakte.

En hoewel ze „met instemming” kennis namen van de tuchtuitspraak, zegt Remies-advocaat Hans Koets dat zijn client en hij vanwege deze „formele” benadering overwegen in beroep te gaan. PwC laat desgevraagd weten dat de gevolgde procedure wat betreft wederhoor anders had gemoeten, maar dat „de conclusies van ons rapport overeind zijn gebleven”.