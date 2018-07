Topman Goldman Sachs stopt eind dit jaar

De topman van Goldman Sachs Lloyd Blankfein gaat met pensioen. Dat maakte de bank dinsdagmiddag bekend in een persbericht. De 63-jarige Lloyd Blankfein wordt in oktober opgevolgd door David Solomon.

Blankfein stond sinds 2006 aan het hoofd van de Amerikaanse zakenbank. Solomon (56) was sinds 2016 operationeel directeur en zit in het dagelijks bestuur van de bank.

Geruchten

De geruchten over de opvolging van Blankfein door Solomon kwamen in een stroomversnelling toen financieel topman Harvey Schwartz in maart onverwacht opstapte. Beide mannen werden gezien als mogelijke opvolgers van Blankfein.

Volgens Blankfein is Solomon de “juiste persoon om de bank te leiden”. Het bestuur van de bank was al meerdere jaren bezig met de opvolging van Blankfein.

Blankfein was een van de langstzittende topmannen van de grote bedrijven aan de beurs van New York. Op de rol van zijn bank in de kredietcrisis kreeg hij de nodige kritiek.