TomTom is weer op de goede weg terug

Meestal drukt Harold Goddijn, mede-oprichter en topman van TomTom, zich voorzichtig uit. Nu schiet hij even uit zijn rol: „Wat een fantastisch kwartaal!”

Goddijn doelt op de omzetgroei van de TomTom-divisie die kaarten levert aan autofabrikanten. De opdrachten uit die bedrijfstak lopen zo snel dat TomTom zijn verwachte totale jaaromzet van 800 miljoen opschroeft naar 825 miljoen euro. Prompt steeg het aandeel TomTom met 7 procent en was dinsdag de grootste stijger op de beurs. Is het verhogen van de omzetverwachting een trucje om de koers op te schroeven of is TomTom op de terugweg?

De omzet van de zakelijke tak van TomTom steeg met 6 procent in het afgelopen kwartaal (en bedraagt 93 miljoen van de totale TomTom-omzet van 231 miljoen euro). Maar de groei daar compenseert niet de kaalslag onder navigatiekastjes. In 2009 leverden die TomTom een omzet van 1,7 miljard euro op. Totdat de smartphone roet in het eten gooide en de consumententak begon te krimpen. Het rendement van de consumententak is wel verbeterd sinds TomTom zijn sporthorloges vorig jaar afschreef. TomTom blijft software ontwikkelen om bestaande klanten tevreden te houden, naar een koper voor de sporttak wordt niet gezocht.

Zakelijke tak

De groei moet komen van autofabrikanten, die hun ingebouwde navigatiesystemen voorzien van digitale kaarten en file-informatie. Ze weten TomTom te vinden, aldus Goddijn. Hij rekent voor dat omzet van de zakelijke tak sinds 2014 jaarlijks met 100 miljoen euro toenam.

Het duurt wel een jaar of twee voordat de software in de voertuigen zit en het geld daadwerkelijk binnenkomt; de auto-industrie werkt traag. Maar als de tendens doorzet, kan TomTom voor het eerst in tien jaar weer gaan groeien.

„Die schaalgrootte is nog wel een puntje”, zegt Goddijn, weer op zijn gebruikelijke toon. TomTom moet omvang hebben om te investeren in extra nauwkeurige kaarten. Die vormen de basis van de zelfrijdende auto – de toekomst van de auto-industrie.

Deze kaarten zijn arbeidsintensief om te bouwen. Het is ook een nieuwe markt: de licenties staan los van de deals die TomTom op dit moment met autofabrikanten heeft.

Dit jaar genereerden dodelijke ongelukken met (deels) autonome voertuigen veel publiciteit. Uber stopte bijvoorbeeld abrupt zijn tests met robottaxi’s op de openbare weg in Arizona nadat een voetganger werd doodgereden.

Complexe techniek

Heeft dat invloed op TomToms ambities voor de zelfrijdende auto? Goddijn: „Autofabrikanten zijn bezorgd om de publieke reactie op zulke ongelukken. Er is nog veel onzekerheid over deze complexe techniek. Volledig zelfrijdende auto’s, zonder stuur en pedalen, lijken toch wat verder weg dan gedacht. Maar op de snelweg zal grotere autonomie echt wel lukken en neemt de verkeersveiligheid gestaag toe. Daar kan de techniek zich bewijzen en doorgroeien naar meer betaalbare auto’s.”

Afgelopen maand daalde de koers van TomTom nadat Apple meldde dat het zelf kaarten gaat maken voor de iPhone. Tot nu toe gebruikte de telefoonmaker TomToms diensten voor zijn navigatie-app. Volgens Goddijn heeft Apple nog een „langlopende” licentie-deal met TomTom, die voor het laatst in 2015 werd vernieuwd. Apple, dat ook zelfrijdende technologie ontwikkelt, wil voorlopig alleen zelf een kaart maken in Californië. Zo hoopt Apple de achterstand in te lopen op concurrent Google Maps.