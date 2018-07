‘Kwart basisscholen heeft tekort aan leraren’

Na de zomervakantie dreigt in het basisonderwijs een tekort van 1.300 leraren. Dat blijkt uit een peiling, die de PO-Raad dinsdag heeft gepubliceerd. Tienduizenden leerlingen zullen de dupe worden, vreest de Raad.

Ook zijn schoolbesturen gedwongen noodmaatregelen te nemen om het tekort op te vangen. Zo worden parttime leraren en leraren in opleiding vaker ingezet en worden er extra onderwijsassistenten aangetrokken.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, maakt zich ernstig zorgen en roept het kabinet op om actie te ondernemen. “We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Er moet op de korte termijn een oplossing komen, anders krijgt een hele generatie minder goed onderwijs.”

Leerlingen naar huis sturen

Aan de peiling, die werd uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek en Advies, namen 315 schoolbesturen deel die samen ruim een half miljoen leerlingen vertegenwoordigen. Meer dan de helft van de schoolbesturen heeft nu nog vacatures openstaan voor vaste of tijdelijke werkzaamheden. Een kwart verwacht de vacatures niet meer vervuld te krijgen voor het nieuwe schooljaar. Dat zou betekenen dat er lessen uitvallen en bij bepaalde groepen geen leraar voor de klas staat.

Besturen vrezen leerlingen naar huis te moeten sturen. Ook groeit de werkdruk bij personeel, hebben scholen minder aandacht voor leerlingen met speciale behoeften en is de vrees groot dat er steeds meer onbekwame of onbevoegde docenten voor de klas komen te staan.

Brandbrief

Eind mei nog schreef de Onderwijsraad een brandbrief aan de minister van Onderwijs. Volgens de raad moet de regering veel meer doen om het “nijpende tekort” op te lossen. Ook is er een landelijke taskforce nodig om het probleem op te lossen, vindt de raad.

De verwachting is dat het tekort de komende jaren alleen maar toeneemt. In 2022 wordt een tekort verwacht van 4.100 fte en in 2027 is dat aantal opgelopen tot 11.000.