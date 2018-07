Schiphol bekijkt invoering tarief ‘kiss & ride’

Een familielid wegbrengen en afzetten op Schiphol kan in de toekomst geld gaan kosten. De luchthaven overweegt een parkeertarief in te stellen voor het zogenoemde ‘kiss & ride’ bij de vertrekterminal. Dat bevestigt een woordvoerder van Schiphol na een publicatie van De Telegraaf.

Volgens grove berekeningen van Schiphol worden er jaarlijks ongeveer tien miljoen autoritten gemaakt om passagiers af te zetten en op te halen, en door de groei van de luchthaven stijgt dit aantal. Daardoor komt de bereikbaarheid van Schiphol in het geding, zegt een woordvoerder. Daarnaast wil Schiphol ook de totale CO2-uitstoot op de luchthaven verminderen.

“Bij het wegbrengen van één passagier gaat het om vier autoritten. Je rijdt naar Schiphol, dan weer terug naar huis en je haalt na de reis iemand op van de luchthaven”.

Schiphol ontkent dat er gesproken wordt over een parkeertarief van vijf euro, zoals De Telegraaf schrijft. Over exacte bedragen wordt nog nagedacht. Het belasten van de passagiers is volgens de luchthaven niet ook bedoeld om financiële tekorten op te vullen. “Het idee is juist dat mensen kiezen voor het openbaar vervoer”.

Elektrische bussen

De woordvoerder van Schiphol erkent dat de grootste milieuwinst zit in het afzien van een vliegreis. “Maar als je toch die reis gaat maken met het vliegtuig, doe dat dan zo duurzaam mogelijk”. De luchthaven probeert zelf het goede voorbeeld te geven door sinds april alleen nog elektrische bussen te laten rijden van en naar Schiphol. Volgens de woordvoerder willen luchtvaartmaatschappijen in de toekomst ook elektrisch gaan vliegen, maar dat is nog nu geen optie.

Schiphol onderzoekt de komende tijd hoe andere luchthavens, waaronder die van Manchester en Heathrow in Londen, de ‘kiss & ride’ hebben belast. Wanneer de luchthaven de plannen publiceert, is nog niet bekend.