Sacha Baron Cohen is de satire voorbij

Het is niet de eerste keer dat zijn ‘slachtoffers’ Sacha Baron Cohen dreigen met een rechtszaak. Maar dat hij met zijn nieuwe tv-reeks Who is America? de vanwege een seksschandaal omstreden Republikein Roy Moore op de kast wist te jagen, is een sterk bewijs dat zijn satire-plus ook ten tijde van de 24-uurs realityklucht van de hedendaagse Amerikaanse politiek nog steeds relevant is.

De eerste aflevering van zijn nieuwe zevendelige serie voor de Amerikaanse zender Showtime werd zondagavond voor het eerst uitgezonden. Het riep meteen een storm van verontwaardiging op. Daarbij ging het in het bijzonder om één van de vier nieuwe typetjes die de Britse komiek had bedacht: de wapengeile Israëlische kolonel Erran Morad die naar de Verenigde Staten zou zijn gekomen om steun te zoeken voor een wapenprogramma voor kleuters. Dat gegeven is niet eens zo schokkend als je zou willen, nadat zelfs president Trump eerder dit jaar tweette dat het een goed idee zou zijn om docenten te bewapenen als reactie op de schietpartij op een school in Parkland, Florida.

Scenes uit Who is America?:



Wat doel treft is de schaamteloze manier waarop wapenlobbyist Philip van Cleave (president van de Viriginia Citizen’s Defense League) in een instructiefilmpje ‘puppy pistols’, ‘uzicorns’ en andere ‘gunnimals’ demonstreert. En hoe Larry Pratt (voormalig directeur van Gun Owners of America) en het om zijn Russische contacten omstreden Republikeinse congreslid Dana Rohrabacher met droge ogen beweren dat ze het bewapenen van kinderen een goed idee vinden. Deze mensen menen wat ze zeggen. Dat is de gêne en de guitenstreek voorbij.

Boete voor mankini

De in 1971 in Londen geboren Sacha Baron Cohen heeft sinds 2000 naam gemaakt met zijn satirische tv-programma’s, en later films rondom de witte rapper Ali G en de Kazachse reporter Borat Sagdiyev. Kritiek viel hem al meteen ten deel. Dat hij vooroordelen zou exploiteren en normaliseren. Dat mensen de grens tussen grap en realiteit niet konden zien. Dat de satirische subtekst te complex en ambigu zou zijn. De Kazachse regering begon na het uitkomen van Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) een anti-campagne; en Baron Cohen betaalde de boete van toeristen die in zijn Borat-mankini door de straten van de Kazachse hoofdstad Astana paradeerden. Parodie en werkelijkheid vloeiden naadloos in elkaar over.

Ali G en Borat zijn inmiddels zulke culturele iconen geworden dat het moeilijk is voor te stellen dat mensen nog in zijn vette accenten, overdadige kostuums en onnozele interviewtactieken trappen. Maar dat is precies wat er nu weer gebeurt.

Al moet worden gezegd dat na het zien van Morad de andere nieuwe personages, ex-gevangene Rick Sherman die poep en pis-schilderijen maakt, of de überdemocraat Nira Cain-N’Degeocello („Ik ben wit, man en ik schaam me ervoor”) weinig indruk maken. Alleen het interview dat de op de notoire stokebrand Alex Jones gebaseerde Billy Wayne Ruddick Jr. („Ik ben tegen Obamacare, want ik bleek pas ziek te zijn toen ik naar de dokter ging”) houdt met Bernie Sanders is onthutsend. Maar vooral om de ontzette blik van Sanders die niet kan geloven dat hij met zoveel domheid wordt geconfronteerd. De Republikeinen mogen dan Baron Cohens voornaamste doelwit zijn, hij attaqueert zonder aanziens des persoons, of politieke agenda. Zijn enige doel lijkt hypocrisie aan de kaak te stellen.

Overvaltechniek

De methode Sacha Baron Cohen is simpel. Creëer een absurd-naïef personage en laat het in een over the top vermomming plus bijbehorende grime en gezichtsprotheses in een Bananasplit-achtige talkshowsetting ongemakkelijke en politiek incorrecte vragen stellen aan politici, showbizsterren en andere prominenten. Het is een overvaltechniek. Iemand als documentairemaker Michael Moore doet dat met open vizier. Maar Baron Cohen kan net een stapje verder gaan omdat hij geen publiek persona is. Hij houdt zijn privéleven zoveel mogelijk buiten de camera’s. Zelfs de promotie voor zijn films doet hij bij voorkeur in character. We hadden moeten weten dat hij op iets zat te broeden omdat het de laatste jaren op een paar piepkleine film- en stemrolletjes na doodstil was om hem heen.

President George W. Bush was zijn ideale mikpunt: incompetent, maar niet volkomen politiek gedesinteresseerd. Politieke satire werd ooit beschouwd als de hoogste vorm van humor. Gevaarlijk. Demaskerend. Maar is dat soort satire nog wel echt gewaagd nu na de komst van Trump de Amerikaanse politiek zelf een vorm van satire lijkt te zijn geworden? Gericht op het in diskrediet brengen van de elite en het creëren van net echte fake-werkelijkheden? Door van racisme, seksisme en homofobie entertainment te maken? En van clickbait een nieuwe valuta?

Ali G interviewt Donald Trump:



Je kon het al zien aankomen toen Baron Cohens uiterst vermakelijke speelfilm The Dictator (2012) al niet meer het ongemak had van de guerrilla-satire van Borat. Waarom zijn Roy Moore en onder anderen ook de Republikeinse running mate van 2006 Sarah Palin eigenlijk echt zo boos? Omdat ze erin zijn getrapt of omdat ze zich hebben laten ontmaskeren? Is het verontwaardiging of schaamte?

Verwacht in een van de komende afleveringen ook nog: ex-vice-president Dick Cheney die een ‘waterboard kit’ signeert. Je moet er maar opkomen. En je ziet op zijn gezicht wat er in iemand omgaat die zoiets doet. Namelijk: helemaal niets. Dat is misschien geen satire meer. Maar de leugendetector van de camera.