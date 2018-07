Quiz: Bekende (achter)hoofden

Haar serie is onderdeel van de expositie Spotlight in Museum Hilversum ter ere van 100 jaar Hilversum Mediastad. Naast het werk van De Boer hangt daar ook beeld van Paul Huf, Govert de Roos en William Rutten. Daar staan de mediapersoonlijkheden over het algemeen iets herkenbaarder op afgebeeld. Want de vraag blijft toch: ziet u aan wie welke kruin toebehoort?