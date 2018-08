Bebloede vachten, botfragmenten: wie met de auto door Tasmanië rijdt, komt altijd wel road kill tegen: het Australische eiland is een van de gevaarlijkste plekken ter wereld voor wilde dieren. Hoeveel verkeersslachtoffers er jaarlijks vallen onder de kangoeroes, wombats en andere soorten is niet bekend, maar naar schatting gaat het soms om wel 1,5 miljoen dode dieren per jaar.