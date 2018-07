‘Ons budget was niet toereikend. We zijn niet klaar voor weer een orkaan’

Leona Marlin-Romeo (45) had begin september vorig jaar, toen orkaan Irma toesloeg, „geen flauw benul” dat ze premier van Sint Maarten zou worden. Ze ging na de ramp zo snel mogelijk naar het ministerie van Volksgezondheid, waar ze als ambtenaar werkzaam was. „Er waren extra vrijwilligers nodig en dan ga je”, zegt ze, nu tien maanden later in haar kantoor in hoofdstad Philipsburg. „Het is de uitdaging van mijn leven premier te zijn nu het land zoveel nodig heeft.”

Marlin-Romeo staat voor een zware opgave. Haar voorganger William Marlin, die door Den Haag wegens wanbestuur tot opstappen werd gedwongen, liet een moeizame relatie na met Nederland. Ook is ze verantwoordelijk voor de wederopbouw van Sint Maarten, waarvoor afgelopen week via de Wereldbank de eerste 47 miljoen euro aan Nederlands hulpgeld beschikbaar kwam.

De eerste tranche wederopbouwgeld is vrijgekomen. Wat gaat Sint Maarten met dit geld doen?

„We beginnen met vier projecten, waaronder het repareren van de ‘shelters’ en huizen van mensen met een laag inkomen en het investeren in de uitrusting van brandweer en ambulances. De hulpdiensten hebben dringend steun nodig, zij moeten als eerste klaarstaan voor de mensen bij een nieuwe orkaan.”

Is Sint Maarten enigszins klaar voor het nieuwe orkaanseizoen?

„Nee, ik ben zeer bezorgd wat er gebeurt als er weer een orkaan komt. We zijn er niet klaar voor. Sommige mensen zijn zelf hun huis gaan herbouwen, anderen hadden absoluut geen geld om iets te doen. Op die laatste groep willen we ons nu als eerste richten.”

Waarom konden kwetsbare mensen niet al eerder geholpen worden?

„Het heeft allemaal te maken met het geld. De overheid was van plan mensen eerder met hun huizen te helpen, maar ons budget was niet toereikend. Het schoonmaken van het eiland kostte al veel geld, en er is nog altijd veel puin. Er moesten keuzes gemaakt worden. Je kunt niet iedereen tegelijk helpen.”

Heeft u Nederland om hulp gevraagd bij de voorbereiding?

„We hebben om begrotingssteun gevraagd voor dit jaar, maar we hebben geaarzeld om meer te vragen. Nederland heeft al 550 miljoen beloofd. Maar als er dit orkaanseizoen aanleiding voor is, zullen we zeker hulp inroepen. Ik twijfel er niet aan dat er dan steun komt.”

Is Sint Maarten wel gelukkig met de constructie met de Wereldbank?

„We kunnen goed werken met de Wereldbank en waarderen de hulp van Nederland zeer. We hadden zeker liever gezien dat de financiële steun sneller was gekomen dan midden in het orkaanseizoen. Maar we hebben de regels te respecteren. Wie betaalt, bepaalt.”

Uw voorganger botste vaak met Nederland. Hoe ziet u de relatie nu?

„Ik denk dat we het verleden achter ons moeten laten en met elkaar in gesprek moeten blijven. Mijn benadering is niet die van confrontaties via de media. Het debat mag soms verhit zijn, maar blijf met elkaar aan tafel. De mensen op Sint Maarten hebben niks aan spanningen tussen politici.”

Is dat ook een oproep aan Nederlandse politici?

„Ja. Als je duizenden kilometers van elkaar vandaan leeft, kunnen er snel verkeerde beelden ontstaan. Ik was erg blij dat er afgelopen week Tweede Kamerleden op bezoek waren en wij hun vragen konden beantwoorden. Dat is beter dan uitgaan van bepaalde veronderstellingen, dat geeft frictie en verdeeldheid. Dit wederopbouwtraject moet succesvol zijn. Als het lukt, zal dat goed zijn voor het hele Koninkrijk.”