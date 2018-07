Nog meer onduidelijkheid over examens op VMBO Maastricht

Voor de tweede keer in ruim een week heeft VMBO Maastricht excuses aangeboden aan ouders en leerlingen vanwege fouten door de school. Dit keer omdat de toets CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) door 79 leerlingen alsnog niet overgedaan hoeft te worden terwijl dat eerder wel was gezegd. Dat blijkt uit een mail van de school dinsdagavond aan ouders. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (D66) heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Het slechte nieuws is dus dat de leerlingen hun huiswerk voor niets hebben gedaan, het goede nieuws is dat ze een examen niet hoeven te maken. Maar het probleem zit vooral in de communicatie. Op 12 of 13 juli kregen de leerlingen van het VMBO Maastricht te horen welke hersteltoetsen zij nog moesten maken. Dat was definitief, zei de school. Nu blijkt dat toch niet te kloppen.

De minister schrijft in de brief aan de Kamer dat “de gegevens van één periode ten onrechte niet zijn meegenomen bij de uitwisseling van gegevens tussen de

school en de externe examencommissie”. Iets vergelijkbaars gebeurde vorige week ook al met het herexamen maatschappijleer. Ook toen kwam de externe examencommissie terug op een eerder besluit.

De school belooft “verder geen veranderingen”. Ook staat in de brief aan de ouders: “We hebben natuurlijk ook meteen alle andere vakken nog een keer extra zorgvuldig gecontroleerd.” De inhaaltoetsen blijven verder gelijk.

Examens ongeldig

De inspectie verklaarde op 22 juni alle eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig. Sommige leerlingen hadden geen eindexamen mogen doen omdat zij sommige schoolexamens nog niet voldoende hadden afgerond.

Na veel gesteggel en debat in de Tweede Kamer heeft Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) eind juni besloten de geldigheid van de centrale examens te verlengen tot 1 januari. Hiermee hebben de eindexamenleerlingen extra tijd gekregen om bepaalde vakken, zoals maatschappijleer en CKV, in te halen.

Woensdag bespreekt de externe examencommissie van het VMBO Maastricht voor 41 leerlingen de uitslag. CKV is hierin meegenomen. De geslaagde leerlingen worden meteen geïnformeerd en kunnen dezelfde dag hun diploma in ontvangst nemen.