Nieuwe vaccins voor tieners, baby’s en moeders

Lees over de zorgen van ouders over de dalende vaccinatiegraad in Nederland

Vrijwel alle kinderen raken voor hun vijfde een paar keer met het rotavirus besmet. Ze zijn dan misselijk, hebben diarree en voelen zich een paar dagen ziek. Maar jaarlijks moeten er 1.500 tot een paar duizend kinderen voor naar het ziekenhuis. Hun diarree is zo ernstig dat ze door uitdroging orgaanschade dreigen op te lopen. Er gaan ieder jaar in Nederland ongeveer 5 kinderen dood aan rotavirusdiarree – wereldwijd zijn het er jaarlijks 200.000. De Nederlandse rotavirusdoden zijn bijna allemaal te vroeg geboren kinderen, kinderen met een te laag geboortegewicht of kinderen met een aangeboren ziekte.

Waarom komt er een inhaalslag voor 14- tot 18-jarigen met de meningokokkenvaccinatie?

Sinds 2002 kunnen ouders hun kind als het 14 maanden oud is een prik tegen meningokokken type C laten geven. Meningokokken veroorzaken soms levensbedreigende bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Kinderen die het overleven kunnen doof worden, epilepsie krijgen of (door bloedvergiftiging) een arm of been verliezen. In 2002 kwam de type-C-meningokok het meest voor in Nederland, maar inmiddels is type W de plaats van C aan het innemen. Voor 2015 waren er jaarlijks 4 patiënten met type-W-ziekte. Dat aantal stijgt pijlsnel en ligt al boven de 100.

Sinds 1 mei van dit jaar krijgen baby’s van 14 maanden een nieuw vaccin tegen de typen A, C, W en Y. En vanaf oktober krijgen tieners die na 1 mei 2018 14 jaar worden dat vaccin aangeboden. Ook tieners zijn vatbaar voor meningokokkenziekte.

Maandag kondigde het ministerie een inhaalslag af, vanwege het steeds stijgende aantal patiënten. Volgend jaar krijgen ook alle 14- tot 18-jarigen het nieuwe vaccin aangeboden.