Mosa Meat wil in 2021 kweekvlees op Nederlandse markt brengen

Het Nederlandse bedrijf Mosa Meat wil met een investering van 7,5 miljoen euro in 2021 kweekvlees op de markt brengen. Dat staat in een persbericht dat het bedrijf dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Voordat het kweekvlees op de markt kan komen moet het eerst goedgekeurd worden door de Europese voedselautoriteit EFSA. Kweekvlees wordt namelijk gezien als ‘novel food’, een nieuw soort voeding, en moet tegenwoordig goed worden gekeurd door de EFSA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verbood eerder dit jaar een Amsterdams restaurant om kweekvlees van het Californische foodtechbedrijf Just te serveren.

Volgens Peter Verstrate, topman van Mosa Meat, duurt de goedkeuringsprocedure bij de EFSA als alles goed gaat ongeveer anderhalf tot twee jaar. “We beginnen eerst met restaurants. Hopelijk kunnen die het eerste kweekvlees in 2021 serveren. Maar het duurt nog wel vijf tot tien jaar voordat ons kweekvlees in de supermarkt ligt.”

Het is voor het eerst in Europa dat een kweekvleesbedrijf zo’n grote investering heeft binnengesleept. De investeerders zijn M Ventures, de investeringsmaatschappij van het wetenschap- en techbedrijf Merck, en de Zwitserse vleesverwerker Bell Food Group. “Wij denken dat dit een perfect samenwerkingsverband is”, aldus Verstrate. “In theorie zouden we heel Europa met de stamcellen van een paar honderd koeien kunnen voeden.”

Wat is kweekvlees? Miljoenen stamcellen van koeien kunnen binnen ongeveer drie weken in een laboratorium worden opgekweekt tot spierweefsel. Ongeveer tienduizend van die sliertjes spierweefsel kunnen met bindmiddel aan elkaar geplakt worden om bijvoorbeeld een hamburger te maken. Er was tot voorkort foetaal kalfsserum nodig om de cellen in te laten groeien. Dat werd uit het bloed van ongeboren kalfjes gehaald. Mark Post heeft op de Universiteit Maastricht aan een alternatief gewerkt, dat inmiddels wordt gebruikt door Mosa Meat.



Kweekvleesburger

Mosa Meat is mede-opgericht door Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit van Maastricht en één van de voorlopers op het gebied van kweekvlees. In 2013 presenteerde Post in Londen de eerste in een lab gekweekte hamburger. Die was toen nog wat droog, maar smaakte wel naar vlees, verklaarde hij destijds.

Sindsdien is Post bezig geweest met het verbeteren van de hamburger. Zo is het gelukt om naast spierweefsel ook vetweefsel te kweken om de burgers sappiger te maken. Het plan van Mosa Meat is om het vlees binnenkort in grote bioreactors te kweken. Dat gebeurt dan niet meer in het omstreden foetaal kalfsserum.

Broeikasgassen

De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) concludeerde in 2013 dat de productie van rundvlees zorgt voor 6 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Voor de gehele veehouderij is dat 18 procent. Ook is de veehouderij verantwoordelijk voor zo’n 8 procent van het wereldwijde waterverbruik en 30 procent van het landgebruik.

“Het vervangen van traditionele vleesproductie door gekweekt vlees zou een enorme impact hebben op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen [...] en zal de gevestigde orde en een momenteel onhoudbare industrie volledig verstoren”, zegt Alexander Hoffmann, directeur van M Ventures, daarover.

De topman van de Bell Food Group, Lorenz Wyss, zei in een reactie: “De vraag naar vlees stijgt en er zal in de toekomst niet alleen met veeteelt aan kunnen worden voldaan. Wij geloven dat deze technologie een echt alternatief kan worden voor milieubewuste consumenten.”

Kweekproducten

Ondertussen groeit het aantal bedrijven dat zich met kweekvlees bezighoudt, met name in Silicon Valley. Zo presenteerde Memphis Meats vorig jaar de eerste kweekgehaktbal en hoopt Finless Foods al in 2019 kweekvis op de markt te brengen. Het Israëlische bedrijf Supermeat kweekt kip en Clara Foods in Silicon Valley maakte de eerste kipvrije eieren.

Ook produceert Perfect Day Foods in San Francisco al kweekmelk, op een vergelijkbare manier als de hamburgers van Mark Post, terwijl Modern Meadow in New Jersey leer kweekt.

New Harvest, een in New York gevestigd onderzoeksinstituut, steunt en financiert dit soort bedrijven. “We lopen vooruit op de volgende agrarische revolutie: cellulaire landbouw”, meldt de website. “Dat stelt ons in staat om melk, eieren, vlees, leer, bont, neushoornhoorn en andere dierlijke producten uit celstructuren te maken in plaats van uit dieren.”

Een aantal grote investeerders heeft al steun toegezegd voor de verdere ontwikkeling daarvan, onder wie Kimbal Musk (de broer van Tesla-baas Elon Musk), Bill Gates en Richard Branson.