Marechaussee treft drugs aan op marinierskazerne

De Koninklijke Marechaussee heeft maandag een grote hoeveelheid drugs aangetroffen op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Het gaat waarschijnlijk om cocaïne. Dat maakt de Marechaussee dinsdag zelf bekend.

Na een melding van het marinepersoneel is de Marechaussee ter plaatse gekomen. De lading werd gevonden in een container die op het terrein van de kazerne stond. De lading is veiliggesteld en het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de drugs. Een woordvoerder van de Marechaussee zegt tegen NRC dat het om tientallen kilo’s gaat. Onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad cocaïne is, maar daar wordt wel vanuit gegaan.

Over de context is er op dit moment nog niet veel bekend, meldt de woordvoerder: “We zitten zelf ook met ontzettend veel vragen. Wie heeft het daar neergelegd? Waar komt het vandaan? Wat deed het daar? Daar gaan we nu antwoorden op zoeken.” Er is nog niemand aangehouden.

Verhuizing uit Doorn

De marinierskazerne in Doorn trok eerder dit jaar de aandacht toen mariniers bezwaar maakten tegen de geplande verhuizing naar Vlissingen. In een brandbrief aan de minister van Defensie schreven de militairen dat deze zou leiden tot “een leegloop bij het Korps Mariniers”. Volgens de woordvoerder is er geen relatie bekend tussen de vondst en de verhuizing, en is het gebied nog gewoon in gebruik door het corps.

De verhuizing naar Vlissingen kwam afgelopen week nog verder onder druk te staan toen bleek dat het terrein ernstig vervuild was. In de bodem werd cyanide, arseen en benzeen aangetroffen, ook waren er asbest en zware metalen ontdekt op de locatie.