‘Libiërs laten migranten aan hun lot over op Middellandse Zee’

Volgens de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms heeft de Libische kustwacht drie bootmigranten op de Middellandse Zee aan hun lot overgelaten. Twee van hen, een vrouw en een klein kind van een jaar of vier, hebben het niet overleefd en werden dinsdag door de ngo gevonden. Een andere vrouw werd door reddingswerkers levend uit het water gehaald, meldt Proactiva op Twitter.

De drie migranten zaten volgens Proactiva samen met bijna 160 anderen op een rubberboot die maandag voor de kust van Libië werd onderschept door de kustwacht. Die liet weten dat ze bootvluchtelingen had opgepikt en ondergebracht in een vluchtelingenkamp. Maar niet alle opvarenden wilden aan boord gaan van het Libische schip, schrijft Proactiva-oprichter Oscar Camps op Twitter. De drie migranten weigerden, waarop de kustwachters de rubberboot kapot zouden hebben gemaakt. Het drietal lieten ze hulpeloos achter, aldus Camps.

campsoscar Oscar Camps Cuando llegamos, encontramos a una de las mujeres todavía con vida, no pudimos hacer nada por recuperar a la otra mujer y el niño que al parecer murió pocas horas antes de encontrarlos ¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con asesinos alistados por el gobierno italiano para matar? https://t.co/h9IgUgss3H 17 juli 2018 @ 11:01 Volgen

De Libische kustwacht had dinsdagavond nog niet gereageerd op de beschuldigingen van Proactiva. Beelden van de reddingsoperatie laten echter wel duidelijk de verwoeste rubberboot zien. Bovendien staat de Libische kustwacht bekend om zijn dikwijls brute optreden tegen bootmigranten.

Lees ook: ‘Italië medeplichtig aan geweld tegen migranten’

Camps geeft de schuld van het incident aan de nieuwe Italiaanse regering, die streng optreedt tegen migratie via de Middellandse Zee en samenwerkt met de Libische kustwacht. “Dit krijg je ervan wanneer je met bewapende milities samenwerkt, terwijl je de rest van Europa laat geloven dat Libië een normale, veilige staat is met een functionerende overheid.” Camps noemde specifiek minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini: “De verantwoordelijkheid voor deze misdaad ligt bij zijn beleid.”

De Italiaanse regering van de populistische partijen de Vijfsterrenbeweging en Lega begon bij haar aantreden begin juni direct met een strenge aanpak van bootmigranten die via de Middellandse Zee Italië proberen te bereiken. Italië weigerde bijvoorbeeld al meerdere schepen vol uit het water geredde migranten de toegang. Die boten moesten uiteindelijk hun toevlucht zoeken in Malta en Spanje. Ook leiden de Italianen de Libische kustwacht op, en besteden zij reddingsacties uit aan de Libiërs. Libië ontvangt ook van de EU geld om de migratiestroom richting Europa tegen te gaan.

‘Voorkomen dat iedereen naar Italië komt’

Salvini reageerde op Twitter fel op de uitspraken van Camps. “Leugens en beledigingen van ngo’s bevestigen dat we het bij het juiste eind hebben: terugdringen van het aantal boten dat vertrekt en aankomt, zorgt voor minder sterfgevallen, en voor een lagere winst voor degenen die geld verdienen aan illegale migratie.”

Tijdens een werkbezoek kwam Salvini ook terug op de kwestie. “Ik daag iedereen uit om een Tweet te vinden waarin ik zeg dat een mens op zee moet worden achtergelaten om te verdrinken”, aldus de minister. “Mijn doel is om iedereen te redden. Om iedereen te helpen. Om iedereen te genezen. Om iedereen te voeden. Maar ook om te voorkomen dat iedereen naar Italië komt.”



Correctie (17-7-2018): In een eerdere versie van dit stuk werd de oprichter van de hulporganisatie abusievelijk Hugo genoemd. Hij heet Oscar. Dit is hierboven aangepast.