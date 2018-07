Julian Alaphilippe soleert naar zege in eerste bergrit Tour

Julian Alaphilippe heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Franse renner van Quick-Step kwam solo aan in Le Grand-Bornand. De Spanjaard Jon Izaguirre (Bahrain-Merida) eindigde op ruim anderhalve minuut als tweede, voor de Est Rein Taaramäe (Direct Energie). De groep met de belangrijkste kanshebbers voor de eindzege in de Tour, kwam bijna drieënhalve minuut na Alaphilippe over de streep.

Greg Van Avermaet (BMC) werd voor de achtste dag op rij gehuldigd als geletruidrager. De Belg was de hele dag mee vooruit, finishte als vierde en heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 2.22 minuten op de Brit Geraint Thomas (Sky). Alaphilippe nam de bolletjestrui over van de Let Tom Skujins, het groen blijft in bezit van Peter Sagan.

Vier Alpencols

Tegen halftwee vertrok het peloton vanuit Annecy voor de eerste bergetappe van deze Tour richting Le Grand-Bornand. Het dorp in de Haute-Savoie was vier keer eerder finishplaats: in 2004 (etappewinnaar Lance Armstrong, VS), 2007 (Linus Gerdemann, Duitsland), 2009 (Fränk Schleck, Luxemburg) en 2013 (Rui Costa, Portugal).

In de 158,5 kilometer lange rit moesten de renners achtereenvolgens over de Croix Fry, een col van de eerste categorie, het Plateau de Glières (buitencategorie), de Romme (1ste cat.) en de Colombière (1ste cat.). Een serieuze kopgroep ontstond er voor de eerste beklimming, met onder meer Van Avermaet en de Nederlanders Robert Gesink en Tom-Jelte Slagter.

Op de flanken van de Croix Fry viel deze groep uiteen, en de Nederlanders misten de slag. Maar Gesink wist op de beklimming van het Plateau de Glières aan te sluiten, en Slagter volgde in de afdaling. Halverwege de etappe gingen achttien renners aan de leiding, met een voorsprong die opliep tot ruim zeven minuten.

Alaphilippe ontsnapt in afdaling

Op de derde klim ging Taaramäe er vandoor. Hij kreeg even later gezelschap van Alaphilippe, die als eerste over de top van de Romme ging en in de afdaling wegreed bij zijn medevluchter.

De 26-jarige Alaphilippe begon met een kleine voorsprong aan de beklimming van de Colombière en wist die marge uit te bouwen. In de afdaling richting Le Grand-Bornand kwam zijn voorsprong niet meer in gevaar.

Woensdag staat de tweede bergetappe op het programma, van Albertville naar La Rosière, een berg van de eerste categorie. Onderweg liggen twee cols van de buitencategorie.